Guillermo Mariotto a Carolyn Smith: “Non capisci niente di salsa”, la replica della giurata A Ballando con le stelle 2021, battibecco tra Guillermo Mariotto e Carolyn Smith. Ecco cosa si sono detti i due componenti della giuria.

A cura di Daniela Seclì

La giuria di Ballando con le stelle 2021 è capace di donare perle ogni settimana. Nel corso della sesta puntata, gli spettatori hanno potuto assistere a un gustoso battibecco tra Guillermo Mariotto e Carolyn Smith. Il motivo del contendere è stata l'esibizione della coppia formata da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. Ma andiamo con ordine.

Il battibecco tra Carolyn Smith e Guillermo Mariotto

La coppia si è esibita in una salsa. Carolyn Smith, però, ha spiegato di avere visto Bianca Gascoigne "meno disinvolta del solito". Canino al contrario l'ha trovata "giocosa, divertente e sempre più disinvolta". Guillermo Mariotto ha commentato:

"Bianca e Simone non portano cose strane, moderne, particolari, ma non li si può condannare per questo. La salsa è difficile per tutti, io li aspetto sempre alla salsa che è dove cascano gli asini".

Carolyn Smith non ci sta: "Scusa un attimo, ma da quando la salsa è difficile? Questa è molto basilare, non è difficile, forse è difficile per te". Mariotto ha replicato: "Io sono nato con la salsa, mi spiace per te che di salsa non ne sai una…". Selvaggia Lucarelli, divertita, ha colto l'occasione al volo per rimarcare quanto stava accadendo: "Oggi mi diverto a vedere litigare gli altri. Mariotto ha appena detto a Carolyn che di salsa non capisce niente, ora Carolyn prego".

La risposta di Carolyn Smith

Carolyn Smith ha risposto: "Te la faccio pagare dopo tesoro". Ovviamente il battibecco è stato puramente ironico. Selvaggia Lucarelli ha commentato: "Sono passivi aggressivi" e Milly Carlucci non ha potuto fare a meno di notare: "I ‘tesoro' e gli ‘amore' volano tra di voi stasera". Alberto Matano è intervenuto: "Non riconosco la giuria, è tutto un mondo bellissimo. Stasera io e Roberta Bruzzone facciamo i cattivi". E la criminologa gli ha fatto eco e ha concluso: "Stasera abbiamo esagerato sul lato opposto", rimarcando anche lei, la tendenza della giuria a smorzare ogni polemica.