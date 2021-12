Gomorra 5, le ultime puntate non andranno su Sky Q di martedì: dove vedere il finale della serie Le ultime due puntate di Gomorra – La serie andranno in onda venerdì 17 dicembre su Sky e Now. Vale per tutti: non ci saranno quindi le puntate anticipate al martedì per i possessori di “Extra” e Sky Q.

Le ultime due puntate di Gomorra 5, vale a dire le ultime due puntate dell'intera serie, non andranno in onda su Sky Q, per i possessori del privilegio che dà il programma "Extra". Così, per gli spettatori che non vedono l'ora di godersi il finale della serie, bisognerà aspettare ancora un po': venerdì 17 dicembre, come da programma, su Sky e Now. Vale per tutti. Gomorra, infine, si è fatta democratica.

Cosa vedremo nel finale di Gomorra: le anticipazioni

L'ultima puntata di Gomorra 5 si chiude con l'episodio 9 e l'episodio 10 in onda venerdì 17 dicembre 2021 su Sky Atlantic. Le vicende di Genny Savastano (Salvatore Esposito) e Ciro Di Marzio detto l'Immortale (Marco D'Amore) – liberamente ispirate dal romanzo di Roberto Saviano – terminano dopo sette anni per un totale di cinque stagioni e 58 episodi. Il finale di serie promette "un'apocalisse", stando a quello che Fanpage.it è in grado di anticipare grazie alla nostra intervista a Mimmo Borrelli (‘o Maestrale) di prossima pubblicazione. L'attore ha rivelato che il finale comprenderà una serie di colpi di scena e tantissime scene d'azione. Ovviamente, non ha però spoilerato quello che sarà il finale definitivo della serie: "Sarà una vera apocalisse".

Le parole di Marco D'Amore e Salvatore Esposito

Salvatore Esposito e Marco D'Amore hanno raccontato l'ultima stagione di Gomorra a Fanpage.it: "È un pezzo di vita a cui dobbiamo dire addio" ha rivelato Salvatore Esposito ai nostri microfoni "dobbiamo dire addio ai nostri personaggi con cui abbiamo vissuto tante esperienze positive e negative". Marco D'Amore, che quest'anno ha diretto anche cinque episodi su dieci, ha confermato invece che non ci sarà alcun sequel: "Sono stati esplorati tutti gli ambiti. Quello che verrà dopo di noi sarà nelle mani degli spettatori e dei critici, credo però che la serie metta il punto".