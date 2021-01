Giusy Versace è ricoverata presso l'Ospedale CTO – Centro Traumatologico Ortopedico – di Milano. L'atleta paralimpica si è dovuta sottoporre a un intervento. Con la sua solita grinta e la forza che è stata d'ispirazione a tante persone in difficoltà, ha tranquillizzato i fan che ogni giorno la ricoprono d'affetto. La quarantatreenne ha pubblicato su Instagram un post nel quale ha spiegato cosa è accaduto.

Giusy Versace ricoverata in ospedale

Giusy Versace ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono in un letto d'ospedale. La mascherina sul viso, come prevedono le norme anti Covid, e gli occhi come sempre luminosi. L'atleta ha affrontato questa tappa della sua vita con ironia: "Nuovo look per la prossima Milano Fashion Week", ha scherzato. Poi ha spiegato che si è reso necessario il ricovero e un intervento chirurgico alla gamba sinistra:

"New look per la prossima Milano Fashion Week. Anticipazioni. La nostra capacità di reagire agli eventi determina la strada da percorrere, la rende più o meno semplice! Questo l'ho già imparato 15 anni fa e ne faccio tesoro, oggi più che mai! Un piccolo ritocco necessario alla mia gambina sinistra per tornare a camminare, correre e ballare più forte di prima. E poi ero nelle mani giuste, quelle del mitico prof. Randelli e del suo staff a cui sono infinitamente grata".

Nel 2005 il grave incidente, poi la rinascita

Giusy Versace ha precisato che 15 anni fa ha imparato quanto sia fondamentale "la nostra capacità di reagire agli eventi". Un chiaro riferimento all'incidente che le ha stravolto la vita. Era il 2005, stava avanzando sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, quando ha avuto un gravissimo incidente che l'ha portata a perdere entrambe le gambe. Giusy Versace, però, non si è lasciata abbattere. Dopo due anni è tornata a guidare e cinque anni più tardi, con l'aiuto delle protesi, ha dato inizio alla sua carriera sportiva che l'ha portata a essere l'atleta e la fonte di ispirazione che oggi tutti conosciamo. Nel 2014, si è aggiudicata anche la vittoria di Ballando con le stelle, dimostrando quanto sia labile il concetto di limite quando si approcciata la vita con la giusta determinazione.