Giucas Casella: “Sono caduto in un pozzo”, la tragedia che gli avrebbe fatto scoprire i suoi poteri Giucas Casella ha confidato ai concorrenti del Grande Fratello Vip come avrebbe scoperto i poteri che è convinto di avere. A suo dire, sarebbe caduto in un pozzo da bambino. Non riusciva ad attirare l’attenzione di sua madre perché la donna “era sordomuta”. Così, sostiene di averla allertata con la forza del pensiero.

Nella casa del Grande Fratello Vip, Giucas Casella ama raccontarsi. In queste ore, ha spiegato ai concorrenti come è nata la passione per l'illusionismo e come ha scoperto i poteri che ritiene di avere. Tutto ha avuto inizio da un evento tragico, che avrebbe potuto avere conseguenze fatali. Casella, infatti, è caduto in un pozzo. Prima di iniziare il suo racconto, ha fatto una importante precisazione: “Ricordate che la vera magia è la medicina e la scienza“.

Giucas Casella e la tragedia vissuta da bambino

Le confidenze di Giucas Casella ai suoi compagni di avventura sono state raccolte dal sito Biccy. Il concorrente avrebbe dichiarato di essere caduto in un pozzo quando era bambino. Disperato, non sapeva come attirare l'attenzione della madre "sordomuta", così sostiene di essere riuscito a chiamarla con la forza del pensiero:

“Mia madre era sordomuta. Non è come oggi, ai tempi non si poteva fare molto. Io da piccolo sono cascato nel pozzo e urlavo. Eravamo in campagna, mia madre però non mi sentiva. Il pozzo non era profondo, ma potevo annegare, c’era molta acqua. Ragazzi ho urlato per tantissimo tempo, poi è accaduto qualcosa. Con la forza del pensiero lei è stata guidata in mio soccorso".

La teoria del concorrente del GF Vip sulle energie

"Ci sono così tante energie, forze speciali": ha dichiarato Giucas Casella. Poi, ha messo in guardia i concorrenti del GF Vip: "Non fissatevi su strane magie e carte, quelle sono altre cose fidatevi. Noi non abbiamo bisogno di troppe cose, abbiamo già le energie dentro. Io sono contro queste cose, tipo sedute spiritiche e cartomanzie. Chiariamo, che gli spiriti e gli esorcismi esistono. Però non mi piacciono e sto lontano". Quindi ha concluso con una nota di colore. Giucas Casella, infatti, è convinto che nella casa del Grande Fratello Vip ci siano zone che emettono energie positive e altre negative.