Gianmarco Onestini secondo a Supervivientes, il fratello Luca protesta: “Non si riusciva a votarlo” Si è conclusa la lunghissima edizione di Supervivientes 2021. Gianmarco Onestini si è classificato secondo. Non ha vinto, dunque, il montepremi di 200 mila euro. Luca Onestini, fratello del concorrente, ha espresso la sua amarezza sui social. A suo dire, ci sarebbero stati dei problemi con il televoto e per questo Gianmarco sarebbe stato penalizzato.

A cura di Daniela Seclì

Si è conclusa ieri sera l'edizione 2021 di Supervivientes. Tra i concorrenti, c'erano anche due conoscenze del pubblico italiano: Valeria Marini, già eliminata diverse settimane fa, e Gianmarco Onestini, ex concorrente del Grande Fratello sia in Italia che in Spagna e vincitore del programma spagnolo El tiempo del descuento. Il fratello di Luca Onestini è riuscito a classificarsi secondo a Supervivientes. Una mancata vittoria non esente da polemiche.

Gianmarco Onestini secondo, vince Olga Moreno

Gianmarco Onestini, nonostante un ottimo percorso, non è riuscito a portarsi a casa la vittoria. La finale, come prevede il reality, è stata ricca di prove. I tre finalisti – Gianmarco Onestini, Melyssa Pinto e Olga Moreno – si sono sfidati in una prova che prevedeva di montare dei gradini su uno scivolo, in modo da poterlo risalire e accendere il fuoco in una sorta di calderone posto in cima. Gianmarco Onestini e Melyssa Pinto sono riusciti a superare la prova, Olga Moreno è finita al televoto. Poi è arrivato il momento della classica prova dell'apnea, dove ancora una volta Gianmarco ha avuto la meglio. Olga ha battuto Melyssa al televoto. La parola è passata ancora una volta agli spettatori. Moreno, designer di moda, è riuscita a battere Onestini e si è portato a casa il montepremi di 200 mila euro.

L'amara reazione di Luca Onestini

Luca Onestini, pur avendo degli impegni lavorativi a cui assolvere, ha seguito la puntata finale di Supervivientes. Dopo aver conosciuto l'esito del televoto, ha espresso la sua amarezza sui social, non senza una punta di polemica. L'ex tronista di Uomini e Donne ritiene che non abbiano permesso di votare il vincitore che davvero gli spettatori desideravano: