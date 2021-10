Giancarlo Magalli torna a I Fatti Vostri (ma solo per un giorno) Il conduttore torna nel programma che ha condotto per oltre vent’anni, per presentare il suo nuovo quiz pomeridiano su Rai2, in partenza dal 1 novembre. Ad accoglierlo, in studio, ci saranno naturalmente Anna Falchi e Salvo Sottile, che da questa stagione hanno preso il suo posto alla guida de I Fatti Vostri.

A cura di Andrea Parrella

Sono passati pochi mesi dall'addio di Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri, ma il conduttore è pronto a tornare nel programma che per anni è stato la sua casa quotidiana, ma solo per un giorno. Magalli sarà ospite del programma ideato e diretto da Michele Guardì nella puntata di lunedì 1 novembre, per lanciare il suo nuovo programma Una parola di troppo, che partirà proprio lunedì prossimo, su Rai2, alle 17.15 dal lunedì al venerdì.

Per Magalli quindi un ritorno promozionale dal sapore amarcord, dopo aver guidato la trasmissione del mattino di Rai2 dal 1991 per diversi anni e ininterrottamente dal 2009 al 2021. Ad accoglierlo ci saranno Salvo Sottile e Anna Falchi, che da questa stagione hanno preso il suo posto alla conduzione della trasmissione di Rai2. Per Magalli una nuova avventura televisiva a 74 anni, con un quiz che punta a fidelizzare il pubblico della seconda rete in un orario complesso. Ma come funziona il nuovo quiz di Giancarlo Magalli?

Una parola di troppo, il regolamento

Tre coppie di concorrenti si sfidano in ogni puntata a colpi di parole, più ne riescono ad indovinare più aumenta il loro montepremi. Solo una delle tre coppie arriva al gioco finale, dove ha la possibilità di portare a casa l’intero montepremi accumulato sfidando la sorte. La coppia che arriva al gioco finale si guadagna inoltre il titolo di “campione di puntata” e il diritto di tornare a giocare nella puntata successiva.

Da Don Matteo a Il Collegio, gli altri impegni di Magalli

Ma per Magalli quello del quiz pomeridiano non è il solo impegno. Anzi, con la "liberazione" da I Fatti Vostri il conduttore può dedicarsi a molti impegni. Non solo quello del Collegio, dove anche in questa settima edizione è voce narrante, ma anche il ruolo nella prossima stagione di Don Matteo, dove Magalli interpreterà il ruolo di un vescovo.