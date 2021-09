GFVip, la lite tra Manila Nazzaro e Adriana Volpe sembra risolta: “Le ho fatto anche una telefonata” Manila Nazzaro viene chiamata da Alfonso Signorini davanti al led per lasciarsi stuzzicare da Adriana Volpe. I toni delle due sono velatamente pungenti, è palese che tra loro ci siano vecchi rancori non risolti, ma per il momento preferiscono non risollevare il polverone del 2017 quando la Volpe strappò la conduzione di Rai 2 all’ex Miss Italia dopo il divorzio da Magalli. “Ha coinciso con un periodo personale molto difficile per me”, spiega Manila.

A cura di Giulia Turco

Piccole scintille tra Manila Nazzaro e Adriana Volpe. Ci prova, Alfonso Signorini, a far scattare la polemica tra la concorrente e l'opinionista in studio che ai tempi delle loro partecipazioni in Rai si erano scontrate pubblicamente. I fatti risalgono al 2017, per quel posto in conduzione che Adriana Volpe aveva strappato all'ex Miss Italia dopo il divorzio da Giancarlo Magalli, ma la lite è ormai acqua passata e le due conduttrici dimostrano di non volerne più parlare, almeno per ora.

Il battibecco e la pace sancita al GFVip

Manila Nazzaro entrata da poco nella casa viene chiamata da Alfonso Signorini davanti al led per lasciarsi stuzzicare da Adriana Volpe. I toni delle due sono velatamente pungenti, è palese che tra loro ci siano vecchi rancori non risolti, ma per il momento preferiscono non risollevare il polverone. "La sostituzione è stata improvvisa ed ha coinciso con un periodo personale molto difficile per me", spiega la Nazzaro a giustificare la furia di allora. "Le ho fatto anche una telefonata prima che entrasse nella casa", aggiunge l'opinionista a dimostrazione del fatto che se non di una pace si può parlare di tregua.

Cos'è successo tra Adriana Volpe e Manila Nazzaro

Lo scontro tra le due conduttrici risale al 2017 quando Adriana Volpe sostituì Manila Nazzaro alla guida di Mezzogiorno in famiglia su Rai 2, dopo il suo brusco allontanamento da I Fatti Vostri e l'ormai nota lite con Giancarlo Magalli. L'ex Miss Italia non la prese affatto bene. Così le due "prime donne" avevano dato vita ad uno scambio di frecciatine via social e tramite interviste rilasciate ai giornali. "Vorrei essere tutelata nello stesso modo in cui è stata tutelata Adriana Volpe", si era sfogata l'attuale compagna do Lorenzo Amoruso, che in seguito è stata ricollocata a RTL 102.5. "Il problema non è che lei sia stata spostata e che abbia preso il mio posto a Mezzogiorno in famiglia, se lo merita. È una donna intelligente e capace. Ma non devo pagarne le conseguenze io", aveva spiegato.