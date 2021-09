GF Vip, serata di sorprese per Aldo Montano: l’incontro con la sorella e il saluto della moglie Prime sorprese nella terza puntata del Grande Fratello Vip, il protagonista è Aldo Montano che racconta la sua passione per la scherma, un amore che attraversa le generazioni. L’atleta riceve un affettuoso saluto dalla moglie Olga che gli mostra il loro piccolo Mario e, inoltre, in giardino ad aspettarlo c’è sua sorella Alessandra.

A cura di Ilaria Costabile

Terza puntata per il Grande Fratello Vip e sin dall'inizio non mancano le sorprese. Il prescelto è Aldo Montano al quale Alfonso Signorini fa ripercorrere i suoi momenti più profondi all'interno della casa, sebbene sia trascorsa solo una settimana, e nella prima parte della serata incontra sua sorella Alessandra. Le sorprese non finiscono e, infatti, a salutarlo direttamente da casa è sua moglie, Olga, insieme al piccolo di casa Mario.

Il saluto della moglie Olga e del piccolo Mario

La passione più grande di Aldo Montano è stata senza dubbio, la scherma, una passione che lo ha portato a vincere più volte medaglie importanti: "Ho inseguito questo sogno per una vita, mio padre dice che assomiglio a mio nonno, per il mio amore viscerale per la scherma" racconta emozionato lo schermidore che, poi, parlando della sua vita e degli ultimi sforzi che lo hanno portato alla vittoria dell'argento a Tokyo 2020 ha rivolto un pensiero a sua moglie, Olga, che lo ha spinto a non arrendersi:

L'orgoglio più grande è quello di aver contribuito a portare avanti il nome dell'Italia e il nome della mia famiglia. Mia moglie mi ha spinto tanto, è stata la prima tifosa, mi ha spinto in età matura, lo devo a lei perché sa cosa c'è dietro.

Ed è proprio Olga che compare con un video in cui saluta affettuosamente il suo compagno mostrandogli il piccolo di casa addormentato nella culla, con indosso la maglia che proprio lei ha fatto arrivare a suo marito in una scatola. Aldo Montano non è riuscito a trattenere la commozione e, infatti, ha pianto vedendo il suo piccolo: "Sono molto più sensibile in questo momento, loro mi mancano tanto".

L'incontro con la sorella Alessandra

Tra le donne delle sua famiglia, senza dubbio, un ruolo particolare l'ha sempre avuto sua sorella Alessandra e infatti, una volta arrivato in giardino, dopo aver lasciato la stanza del Superled, Aldo Montano si ritrova dinanzi alla sua sorella maggiore che lo inonda di complimenti: