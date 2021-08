Gerry Scotti torna a Caduta Libera, l’ultima registrazione prima di contrarre il Covid Fresco dei suoi 65 anni, Gerry Scotti aprirà la stagione di Canale 5 con Caduta Libera, che torna dal 30 agosto, tutti i giorni. L’ultima puntata del quiz registrata da Scotti risale alla fine del 2020, prima che il conduttore risultasse positivo al Covid, per poi essere ricoverato, con conseguente stop al programma.

A cura di Andrea Parrella

Da pochi giorni ha compiuto 65 anni e da circa 30 è un'icona assoluta di Mediaset. E infatti sarà proprio Gerry Scotti ad aprire la stagione televisiva di Mediaset. Lunedì 30 agosto arriverà la nuova edizione di Caduta Libera, in onda tutti i giorni feriali alle 18.45, proprio sulla rete ammiraglia Mediaset. La conferma che sarà il suo programma ad inaugurare la stagione 2021/2022 è uno spot in rotazione su Canale 5 in queste ore, che vede lo zio Gerry protagonista in qualità di capocantiere, proprio negli studi del quiz pomeridiano.

“E voi a casa siete pronti? Perché Caduta Libera sta per tornare con le nuove puntate, il che vuol dire nuove emozioni, nuove avventure e tanto divertimento per farvi passare un’ora in allegria. Qui fervono i preparativi, vuol dire che devo fare tutto io“.

Caduta Libera torna dopo dieci mesi

Sono trascorsi oltre dieci mesi dalla fine dell'ultima edizione di Caduta Libera, che era andata in onda alla fine del 2020, prima dell'interruzione forzata quando Scotti risultò positivo al Covid. Caduta Libera è probabilmente il quiz meglio riuscito per Scotti e i suoi negli ultimi anni. In onda dal 2015, nell'ultima edizione è salito anche agli onori delle cronache per l'incredibile risonanza dell'impresa di Nicolò Scalfi, il campione che è riuscito a portare a casa la cifra incredibile di 727mila €.

Le scommesse della nuova stagione Mediaset

Se Scotti inaugurerà la stagione di Mediaset, subito dopo sarà il turno di Barbara d'Urso, che tornerà in onda con il suo Pomeriggio 5 dal 6 settembre. Per le tre reti Mediaset si prospetta un'annata ricca di novità, soprattutto per quel che riguarda l'ammiraglia Canale 5 e per Italia 1. Il ruolo delle colonne come Gerry Scotti sarà ancora più importante, in vista di un'annata in cui a Cologno Monzese sembrano voler azzardare più di quanto fatto negli ultimi anni.