Franca Leosini torna in Tv con un nuovo programma, dal 4 novembre in onda su Rai3 Dal 4 novembre la giornalista torna su Rai3 con un nuovo programma dal titolo “Che fine ha fatto babyJane?”, in cui racconterà storie di persone che sono state condannate per efferati delitti e che, dopo aver scontato la pena, provano a riprendere in mano la propria vita. Accantonato per il momento Storie Maledette: “Finché ci sarà il Covid, non potrà risorgere”.

A cura di Andrea Parrella

A diversi mesi di distanza torna in Tv Franca Leosini. Ma stavolta il programma non è Storie Maledette, titolo che diventato negli ultimi anni un vero e proprio feticcio cult della televisione italiana. Si tratta di una nuova trasmissione, dal titolo Che fine ha fatto baby Jane, che non si discosta dal genere di cui la giornalista è diventata regina discussa in Tv, quello del racconto da vicino di casi di cronaca, ma da un altro punto di vista e seguendo un percorso differente.

Il senso del programma è quello di provare a raccontare vicende di persone che si sono rese responsabili di un gesto tragico, per capire in che modo siano riuscite ad impadronirsi nuovamente della loro vita. Il focus è infatti quello di vicende di persone oggi libere, o in regime di lavoro esterno dal carcere, che racconta questa nuova dimensione e il processo di liberazione dal senso di colpa, ammesso che tutto ciò sia possibile.

Le storie di "Che fine ha fatto Baby Jane?"

Due le puntate, quella del 4 e dell'11 novembre. La prima è dedicata a Filippo Addamo, che nel marzo del 2000 aveva ucciso la madre con un colpo di pistola alla nuca, a causa della relazione che aveva con un suo amico di 25 anni. Leosini incontrò Addamo per la prima volta 17 anni fa, nel penitenziario Bicocca di Catania, ma da giugno 2019 l'uomo, dopo aver scontato per intero la sua pena, è tornato in libertà. Poi c'è la storia di Katharina Miroslawa, ballerina polacca condannata per l'omicidio dell'allora compagno, che in suo favore aveva stipulato una polizza sulla vita da un miliardo di lire. La donna, pur avendo sempre negato ogni responsabilità, è stata condannata come mandante a 21 anni e 6 mesi ed è tornata in libertà da 8 anni.

Perché lo stop a Storie Maledette

Se il nuovo progetto di Che fine ha fatto baby Jane ha portato Franca Leosini in una nuova fase della sua carriera televisiva, la giornalista ha spiegato anche perché sia stata sostanzialmente costretta a mettere temporaneamente da parte il suo Storie Maledette. In un'intervista rilasciata ad Ansa ha detto: "C'è sempre l'idea di riprenderlo, ma certo, finché non sarà tramontato il Covid, non potrà risorgere… Con le restrizioni valicare i confini di un carcere è praticamente impossibile".