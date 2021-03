Marco Moraci, il marito di Veronica Maya, è al centro delle polemiche dopo le sue affermazioni pronunciate durante il Festival di Sanremo 2021: "Più che il Festival di Sanremo è un Gay Pride". Parole che non sono state bene digerite dall'opinione pubblica, condite anche da ulteriori riflessioni al centro del dibattito: "Una volta il Festival era un'occasione per le famiglie di riunirsi e guardare la bella e sana musica italiana". Poi attacca Achille Lauro: "Ho tentato di spiegare chi fosse ai miei figli, ho cambiato canale". Su Twitter, coro di indignazione nei confronti del marito di Veronica Maya, ma nessuna reazione da parte della conduttrice e soubrette, che di Casa Sanremo è stata anche la madrina.

Le parole di Marco Moraci

Queste sono state le parole integrali di Marco Moraci, espresse in un commento successivo al post pubblicato: "Una volta il festival di Sanremo era un'occasione per le famiglie italiane, per riunirsi e guardare la bella, sana musica italiana in cui le canzoni avevano testi ricchi di valori come amicizia, amore e stimolo a far bene nella vita. Stasera io ho cercato di spiegare ai miei figli cosa fosse Achille Lauro e ho preferito cambiare canale". Il messaggio di Marco Moraci è stato pubblicato in concomitanza con l'esibizione di Achille Lauro con il bacio a Boss Doms nella popolare canzone "Rolls Royce".

Veronica Maya è stata madrina di Casa Sanremo

Le dichiarazioni di Marco Moraci sono risultate singolari anche perché Veronica Maya è stata la madrina di Casa Sanremo, l'evento corollario al Festival. La soubrette e conduttrice non ha rilasciato dichiarazioni per commentare le esternazioni del noto chirurgo plastico. Marco Moraci e Veronica Maya sono marito e moglie da undici anni. Un matrimonio condito da tre figli: Riccardo, 9 anni, Tancredi, 6, e Katia, 4.