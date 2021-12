Fedez e l’origine della paura di perdere il controllo: “Il mio dentista era pedofilo, si è ucciso” Nella serie The Ferragnez, Fedez ha raccontato allo psicoterapeuta come è nata la sua paura di perdere il controllo. Tra i fatti che hanno contribuito anche la scoperta, da bambino, che il suo dentista fosse un pedofilo.

Il documentario The Ferragnez è un ottimo modo per i fan di Chiara Ferragni e Fedez di conoscere lati inediti della coppia. Il cantante, in particolare, ha raccontato un episodio della sua infanzia, che ha influenzato il suo modo di rapportarsi agli altri. Ma andiamo con ordine. Nel quarto episodio, intitolato In your shoes, lo psicoterapeuta ha rimarcato come Fedez sia solito indossare una corazza con il mondo esterno, ma sia anche capace di una straordinaria dolcezza. Il cantante ha spiegato:

"Da piccolo sono successe delle cose in cui non avevo il controllo delle situazioni. Questo ha portato la mia psiche alla paura, alla paranoia ossessiva di perdere il controllo".

Fedez racconta di essersi imbattuto in un dentista pedofilo

Fedez ha raccontato un evento accaduto nella sua infanzia, che ha condizionato il suo modo di essere. Si è imbattuto in un dentista che poi si è scoperto essere un pedofilo. Il cantante ha precisato di non avere subito violenza in prima persona:

"Io avevo un dentista pedofilo. Andavo alle elementari. Sai quando vai dal dentista e ti deve fare le lastre, solitamente mettono una coperta sopra le mutande dei bambini. A me la metteva sotto. A un certo punto sparisce. I miei cercavano di prendere appuntamento col dentista. E lui non c'era".

L'uomo si è tolto la vita: come ha condizionato Fedez

A scoprire che il dentista fosse un pedofilo, sono stati i genitori di Fedez, che lo hanno appreso guardando uno speciale in televisione. L'uomo, poi, si è tolto la vita:

"Guardano uno speciale in televisione e scoprono che era un pedofilo. Da lì a poco questa persona si è uccisa. Sono consapevole che non è successo altro. Non ho subito una violenza pesante. Ma ero un bambino che non avevo il controllo sulla situazione, in cui un altro prevarica su di lui".

Quello è stato uno dei fatti che lo ha portato a sviluppare la fobia di perdere il controllo.