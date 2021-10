Federica Pellegrini e il flirt con Massimiliano Rosolino: “Avevo 16 anni e non è bello parlarne” Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’Oro a Federica Pellegrini per la lite a distanza con Massimiliano Rosolino. La nuotatrice, prossima al ritiro, ha confermato il flirt con il collega napoletano: “Avevo 16 anni e lui 26, per me non è stato carino a tirare fuori questa storia”. La Pellegrini ha accettato il Tapiro.

Nella puntata del 15 ottobre di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'Oro a Federica Pellegrini per la lite a distanza con Massimiliano Rosolino, durata due repliche sui giornali e un'intervista di lui da Serena Bortone. Federica Pellegrini ha confermato il flirt: "Ma lui parlava di quando io avevo 16 anni, lui ne aveva 26. Tirare fuori adesso una storia del genere, non è carino". Si era parlato di "leggenda metropolitana" tra i due, e invece il flirt c'è stato ma è successo tutto tanto tempo fa.

La rivelazione di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ha confermato di essersi "attapirata" e ha ringraziato Valerio Staffelli: "Lo ero, quindi ti ringrazio". Accettando volentieri il Tapiro, la nuotatrice che presto appenderà la cuffia al chiodo ha spiegato la sua versione dei fatti.

È stato spiacevole. Quando critiche così arrivano dal tuo ambiente, sono brutte. Io e lui abbiamo avuto un buonissimo rapporto. C'è stato un flirt, ma anni che furono. C'è stato qualche bacio, diciamo così. Ma lui parlava di quando io avevo 16 anni, lui ne aveva 26. Tirare fuori adesso una storia del genere, parlando di una sedicenne che ci crede in quello che fa, non è una cosa carina. Quando ci incontriamo è sempre molto piacevole, mi dispiace. Se me l'avesse detto vis à vis, sarebbe stata un'altra cosa. Ma grazie del tapiro che ero molto attapirata quel giorno.

La storia con Matteo Giunta

Confermatissima la storia con Matteo Giunta, che proprio Striscia la Notizia riuscì a svelare per prima: "Stiamo bene, conviviamo. Un figlio? Aspettiamo ancora, c'è un'ultima gara e poi vediamo quello che sarà", ha spiegato la simpatica nuotatrice che anche quest'anno sarà giudice a Italia's Got Talent: "È un ruolo che mi diverte molto, un'esperienza che rifarei ancora per tanto tempo".