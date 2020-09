Va in onda stasera, martedì 22 settembre, su Rai2 il nuovo programma di Enrico Brignano dal titolo "Un'ora sola Vi vorrei" e non è certamente casuale il nome dato a questo nuovo contenitore dell'intrattenimento previsto per la prima serata. Se la comicità del mattatore romano è rimasta intatta ed è quella su cui possiamo contare, ciò che cambia rispetto agli show a cui siamo solitamente abituati è il tempo dedicato al programma: solo sessanta minuti.

Una sfida contro il tempo

Si tratta di cinque prime serate in cui Brignano si cimenterà in una vera corsa contro il tempo, cercando di racchiudere in un'ora riflessioni, racconti, battute basate su un'analisi frizzante e ovviamente pungente dell'attualità, analizzata prendendo spunto da gli avvenimenti a cui assistiamo ogni giorno e che sono il cuore dei monologhi del comico romano, che all'Ansa ha detto: "è una sfida rivoluzionaria stare nei ranghi di un'ora, se si pensa che oggi i varietà spesso vanno oltre la mezzanotte. Il nostro sarà un excursus "concentrato" sul tema principale, il tempo, ma anche su temi classici come l'amore e il sesso, per giocare un po'. Faremo satira di costume e non politica". Grande attenzione, quindi, ai temi di sempre, ma non può mancare un riferimento a quella che è stata l'attualità degli ultimi mesi, affrontata con delicatezza.

Ospiti e musica in 60 minuti di show

Non può mancare la musica, grazie al supporto di band che sarà sempre presente in studio e consentirà allo showman di scandire il tempo necessario per rientrare nei minuti prefissatisi per la durata dell'intero programma. Non mancheranno performers e ballerini ad arricchire lo spettacolo. Ogni puntata avrà, poi, un proprio ospite che si diletterà a giocare con il tempo che passa, assecondando il padrone di casa nei suoi sketch e mettendosi alla prova. Nella prima puntata ci sarà Malika Ayane. “Un’ora sola vi vorrei” è un programma di Enrico Brignano, Riccardo Cassini, Piero Guerrera, Luciano Federico e Manuela D’Angelo. Prodotto da Itv Movie per Rai2.