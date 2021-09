Ecco il cast Pekin Express 2022: da Fru e Aurora Leone, a Bugo e Alex Schwazer È tutto pronto per la nuova edizione del format condotto da Costantino Della Gherardesca, che quest’anno passa da Rai2 a Sky e cambia leggermente titolo per questioni di diritti. Molto interessante il cast, con personaggi del mondo dello sport, Tv e we: da Schwazer a, Victoria Cabello, da Barbascura a Fru e Aurora Leone.

A cura di Andrea Parrella

La nona edizione di Pekin Express è pronta a partire. Dopo il passaggio da Rai2 a Sky, sarà ancora Costantino Della Gherardesca a guidare la spedizione che, come anticipa Davidemaggio, quest'anno si svilupperà in Medio Oriente, toccando Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Il cast del programma, che andrà in onda nel 2022, annovera noti personaggi provenienti dal mondo dello sport, della televisione e del web, garantendo un'edizione molto promettente.

Le coppie di Pekin Express 2022

Dieci in tutto le coppie che parteciperanno alla nona edizione italiana del programma:

La coppia de "Gli Atletici con Alex Schwazer e Bruno Fabbri, noto medico sportivo

"Padre e figlio", ovvero Ciro Ferrara e il figlio Giovanbattista

"Gli scienziati", composti dal celebre divulgatore web Barbascura X e Andrea Boscherin, esperto di scienze naturali

"I fidanzatini" Rita Rusic e Cristiano Di Luzio

"Le tiktoker" Anna Ciati e Giulia Paglianiti, influencer con oltre un milione di follower ciascuna

"I pazzeschi" Victoria Cabello e Paride Vitale

“Gli Sciacalli” Fru e Aurora Leone

La coppia “Italia-Brasile” composta da Nikita Pelizon e Helena Prestess

"Gli indipendenti" Bugo e Cristian Dondi, migliore amico del cantautore

"Mamma e figlia" Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni

Le novità di Pekin Express

Tra le novità di questa edizione di Pekin Express c'è innanzitutto il titolo, che cambia per questioni relative ai diritti del format precedentemente trasmesso da Rai2. Inoltre, come annuncia il sito Davidemaggio.it, il fatto che i concorrenti non si muoveranno solo in autostop, ma anche con treni, barche e dromedari, oltre a dover affrontare lunghe camminate. Costantino Della Gherardesca resta ancora alla conduzione del programma per l'ottava edizione consecutiva. Alla prima, condotta da Emanuele Filiberto, aveva invece partecipato in qualità di concorrente.