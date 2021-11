È morto Mimmo Rollo, agente di Miss Italia che scoprì Manila Nazzaro Il talent scout foggiano e agente esclusivista per la Puglia del concorso di Miss Italia è stato stroncato da un male incurabile.

A cura di Daniela Seclì

È morto Mimmo Rollo. Originario di Foggia, era un talent scout, titolare dell'agenzia Parole & Musica e agente esclusivista per la Puglia del concorso di Miss Italia. Secondo quanto riporta Ansa, l'uomo sarebbe stato stroncato da un male incurabile. È stato lui, nel corso della sua lunga carriera, a scoprire reginette di bellezza come Manila Nazaro, che nel 1999 conquistò la corona di Miss Italia.

La morte di Mimmo Rollo è stata annunciata dalla moglie

Ad annunciare la morte del talent scout, è stata la moglie Lidia Morelli. La donna, su Facebook, ha espresso il dolore per la perdita del suo compagno di vita e padre dei suoi figli e ha rimarcato come Rollo abbia lottato con grande coraggio e sopportazione contro la malattia, che purtroppo alla fine ha avuto la meglio. Quindi ha annunciato che a Foggia si terrà una Messa per ricordarlo:

"Dopo una lunga malattia combattuta con coraggio, dignità, discrezione e grande sopportazione, Mimmo non ce l’ha fatta. Ieri sera ci ha lasciati. Ho perso il mio grande amore, il padre dei miei figli, il mio migliore amico, il compagno di viaggi ideale, il complice di una vita. Il mio cuore sanguina. Il dolore è immenso. Per gli amici che volessero salutarlo per l’ultima volta, oggi alle 15:30 si terrà la Santa Messa presso la chiesa di Gesù e Maria in piazza Umberto Giordano, Foggia".

Mimmo Rollo legato al concorso di Miss Italia per 26 anni

Con la sua agenzia Parole & Musica, Mimmo Rollo è stato l'esclusivista pugliese del concorso di Miss Italia per oltre ventisei anni. Fu lui, nel 1999, a notare il fascino e la bellezza genuina di Manila Nazzaro. La modella partecipò alle selezioni, aggiudicandosi una fascia locale, che le permise di accedere al concorso nazionale di Miss Italia, dove si aggiudicò la vittoria. Attualmente, è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip.