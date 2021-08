“È davvero brutto, saranno i soldi a renderlo bello”, Federica Panicucci zittisce la hater “Quanto è brutto, saranno i soldi a renderlo bello” scrive una hater su Instagram e Federica Panicucci la zittisce nel tentativo di difendere il suo compagno Marco Bacini, con il quale sta trascorrendo delle stupende vacanze in Sicilia: “Cara Anna, sicuramente il tuo fidanzato sarà più bello del mio… Allora ti do un suggerimento: passa più tempo con lui anziché sulla mia pagina Instagram!”

"È proprio brutto, saranno i soldi che glielo fanno vedere bello" scrive una hater su Instagram e Federica Panicucci la zittisce nel tentativo di difendere il suo compagno Marco Bacini, con il quale sta trascorrendo delle stupende vacanze in Sicilia: "Cara Anna, sicuramente il tuo fidanzato sarà più bello del mio… Allora ti do un suggerimento: passa più tempo con lui anziché sulla mia pagina Instagram!". La conduttrice di Mattino 5 non ci sta e replica seccata all'utente che le ha voluto far sapere quanto disapprovasse l'unione con il noto imprenditore.

Marco Bacini contro lo spoiler impossibile

Un post destinato a far discutere, perché poco dopo è arrivato un altro follower a inquietare la pace vacanziera della coppia. "A febbraio 2022, vi lascerete. Scusa lo spoiler ma vengo dal 2022" commenta palesemente in modo ironico il profilo del ‘ragazzo dello spoiler', che non sembrava essere attendibile nelle sue intenzioni hater. Ma Marco Bacini non è riuscito a tenere ferma la mano sul cellulare e ha digitato:

Non ha qualche altra notizia sulla quale scommettere? Un caro saluto e buone vacanze, a meno che non ritorni nel 2022.

Panicucci e Bacini prossimi al matrimonio

Sono più di cinque anni che Federica Panicucci e Marco Bacini fanno coppia fissa e pare che a breve si uniranno in matrimonio. Per la conduttrice del mattino Mediaset si tratterebbe del secondo matrimonio dopo quello naufragato con il dj Mario Fargetta, a cui è stata legata per nove anni fino al 2015: "L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta", ha dichiarato, "e io mi sono fatta travolgere (…) Sono molto felice. È un momento importantissimo: sto vivendo una storia che mi appaga da tutti i punti di vista". La Panicucci ha avuto due figli da Fargetta, Sofia e Mattia, che con Bacini hanno ricreato un'atmosfera familiare armonica e protesa verso un futuro insieme.