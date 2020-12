Tra le tradizioni televisive delle feste natalizie, i concerti di musica classica del 1 gennaio sono un must assoluto e imperdibile e nemmeno nell'anno della pandemia, che pure ha messo in ginocchio il mondo dello spettacolo, si fermeranno gli appuntamenti tipici. Il 2020 si aprirà con la messa in onda sulle reti Rai di entrambi i concerti: da una parte quello dell‘Orchestra Filarmonica di Vienna, trasmesso da Rai2 e quest'anno diretto dal maestro Riccardo Muti; dall'altra il concerto de La Fenice di Venezia su Rai1, con l'orchestra diretta dal maestro Daniel Harding.

Concerto di Capodanno de La Fenice di Venezia su Rai Uno

Dalle 12.20 di venerdì 1 gennaio 2021 Rai1 trasmetterà in diretta il Concerto di Capodanno dalla Fenice di Venezia. Quest'anno, vista la situazione, non ci sarà alcuna sfilata di autorità sui palchi, non essendo presente il pubblico a causa delle restrizioni anti Covis. I teatro sarà è riservato interamente all’Orchestra diretta dal maestro Daniel Harding e al Coro, guidato dal maestro Claudio Marino Moretti; a completare il cast le della soprano Rosa Feola e del tenore Xabier Anduaga. Il concerto verrà quindi replicato alle 18.30 dello stesso giorno su Rai5 e alle 20.30 su Radio 3.

Concerto di Capodanno di Vienna su Rai Due

A distanza di due anni il maestro Riccardo Muti torna a dirigere l'Orchestra Filarmonica di Vienna per la sesta volta nella sua carriera. Come vuole la tradizione, il programma del concerto austriaco è caratterizzato da una selezione di valzer, polke e marce di produzione della famiglia Strauss. Il concerto di Capodanno di Vienna, che inizierà alle 11.15, verrà trasmesso per intero su Rai2 a partire dalle 13.30, in differita. Evento, quello di Vienna, caratterizzato dal momento finale dedicato alla marcia di Radetzky (dal 2020 sostituita con una versione più soft), che vede il pubblico partecipare battendo a tempo le mani su invito del direttore d'orchestra. Anche a Vienna, causa Covid, non ci sarà pubblico in sala, ma l'organizzazione ha trovato una soluzione per permettere comunque al pubblico di partecipare via streaming.

La rivalità "televisiva" tra Vienna e Venezia

Due eventi trasmessi entrambi dalle reti Rai, tra i quali nel corso degli ultimi anni si è sviluppata una sorta di rivalità mediatica. Per tradizione il concerto di Vienna è stato trasmesso su Rai1 dalla sua prima edizione del 1959 fino al 2003, la prima rete del servizio pubblico trasmetteva la seconda parte in diretta. Dal 2004 è stato spostato su Rai2 e viene trasmesso integralmente ma in differita. Rai1 dà infatti spazio al concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia, evento inaugurato proprio alla fine dei lavori di restauro della struttura dopo l'incendio che quasi la distrusse negli anni Novanta. In questo modo entrambi i concerti possono essere goduti nella loro interezza, ma il dualismo tra Vienna e Venezia suscita da sempre dibattito tra sciovinisti e puristi, anche in considerazione della caratura dell'evento, determinata dal livello dei direttori d'orchestra.