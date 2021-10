Danielle Madam ha la malaria, la sportiva e commentatrice Tv: “Febbre a 40 per giorni” La giovane campionessa di lancio del peso, diventata anche un volto della Tv la scorsa estate con la partecipazione a Notti Europee, si trova da alcuni giorni in Camerun in qualità di ospite dell’ambasciatore italiano nella capitale. L’annuncio direttamente su Instagram: “sono una leonessa e non mi lascerò troppo affaticare da una zanzara”.

A cura di Andrea Parrella

Danielle Madam ha la malaria. La giovane campionessa di lancio del peso, diventata anche un volto della Tv la scorsa estate con la partecipazione a Notti Europee, lo ha annunciato pochi minuti fa su Instagram, con un post in cui si mostra in un letto di ospedale. "Tornerò presto a raccontarvi della mia bellissima terra di origine ma per adesso ho uno stop forzato", scrive l'atleta da Yaoundé, dove si trova da alcuni giorni in qualità di ospite d’onore dell’ambasciatore italiano in Camerun. Quindi prosegue:

In tanti mi avete chiesto delle mie condizioni di salute quindi mi sembrava giusto aggiornarvi. Ho la malaria. Mi é stata diagnostica due giorni fa. Sono stata punta dalla zanzara del genere anopheles. Non é per nulla una passeggiata, questa malattia mi ha messa alla dura prova: ho avuto la febbre a 40 per diversi giorni, oltre a dolori a tutto il corpo.

Quindi un auto incitamento finale: "Rimane comunque che oggi sono qui sorridente: sono una leonessa e non mi lascerò troppo affaticare da una zanzara!".

La cittadinanza italiana nell'aprile del 2021

La giovane atleta 23enne è stata per cinque volte campionessa italiana del lancio del peso, pur avendo ottenuto la cittadinanza italiana solo ad aprile di quest'anno. Nei mesi precedenti aveva fatto molto parlare di sé quando aveva duramente criticato su Facebook la rapidità con cui era stato rilasciato il prezioso documento al calciatore Luis Suarez dopo il discusso esame di Perugia.

Danielle Madam in televisione

La scorsa estate Danielle Madam è diventata anche un volto televisivo con la partecipazione, in qualità di commentatrice, del programma televisivo Notti Europee, andato in onda ogni sera durante gli europei di calcio vinti dall'Italia. In quella circostanza la sportiva aveva affiancato Marco Lollobrigida, volto di Rai Sport e conduttore del programma.