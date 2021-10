Claudio Cecchetto: “Quella bugia di Amadeus per lavorare in Tv, un vero esempio” Claudio Cecchetto ricorda l’incontro con Amadeus, quando quest’ultimo era un giovanissimo aspirante conduttore. In un’intervista ai Lunatici racconta della grande bugia raccontata da Amadeus pur di fare Tv con lui: “Quella è la passione e l’impegno. E’ un esempio, se le cose le vuoi e le fai con passione ed impegno i successi poi arrivano”.

A cura di Andrea Parrella

Il pigmalione di Amadeus è senza dubbio Claudio Cecchetto. Fu il talent scout a scoprire e valorizzare il conduttore che negli anni Ottanta debutterà a Radio Deejay e Deejay Television, fondate proprio da Cecchetto, che nelle scorse ore ha raccontato in un'intervista rilasciata al programma radiofonico I Lunatici come abbia incontrato Amadeus: "L'ho conosciuto a Verona, era venuto al Festival Bar. Prima di una tappa del Fastival Bar ci presentarono, presentai la serata, poi l'ho incontrato in Hotel dove mi aspettava dal momento in cui gli avevo detto che avremmo parlato".

La bugia di Amadeus

Claudio Cecchetto spiega come sia proseguita quella conversazione, con un invito ad Amadeus di andare a lavorare con lui a Milano, non nascondendo un retroscena, ovvero che il futuro conduttore del Festival di Sanremo, pur di lavorare, gli mentì spudoratamente: "Gli ho detto di venire a Milano, mi disse che aveva trovato un appartamento e lì mi raccontò una grande bugia, perché invece prendeva il treno alle cinque di mattina, veniva a lavorare e poi tornava a Verona. Faceva il pendolare. Quella è la passione e l'impegno. E' un esempio, se le cose le vuoi e le fai con passione ed impegno i successi poi arrivano".

Amadeus a Sanremo per il terzo anno

Intanto Amadeus si appresta a vivere la terza esperienza da conduttore al Festival, visto che la Rai gli ha affidato anche l'edizione 2022 della kermesse dopo i successi degli ultimi due anni e l'impresa di un Sanremo nell'Ariston vuoto pochi mesi fa. Non è ancora chiaro chi ci sarà ad affiancarlo sul palco. Si dà per scontata la presenza di Fiorello per il terzo anno consecutivo, mentre due anni fa si era parlato anche della possibilità che fosse proprio Cecchetto nel Sanremo di Amadeus, lui che il Festival lo ha condotto per tre edizioni, nel triennio dal 1980 al 1982.