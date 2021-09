Chi è Olga Plachina, moglie di Aldo Montano e campionessa olimpica Olga Plachina, 24 anni, è la giovanissima moglie di Aldo Montano, schermidore olimpico e concorrente del Grande Fratello Vip 2021. I due si sono conosciuti durante le Olimpiadi invernali di Soci nel 2014 e solo 2 anni dopo sono convolati a nozze. Sono genitori di 2 figli: Olympia, di 4 anni, e Mario Jr., nato nel 2021.

A cura di Elisabetta Murina

Dalle passerelle alle piste d'atletica. Occhi azzurri, capelli biondi e un fisico impeccabile. Olga Plachina, 24 anni, è la giovanissima moglie di Aldo Montano, 42 anni, schermidore olimpico e concorrente del Grande Fratello Vip 2021. I due sono convolati a nozze nel 2016 e hanno due figli, Olympia e Mario Jr. Montano ha dichiarato di essere stato spedito al Gf Vip proprio da sua moglie e, a ben vedere l'intensità della loro unione, non si fatica a capire l'influenza che ha potuto avere sul noto sportivo.

Chi è Olga Plachina: moglie di Aldo Montano, modella e campionessa

Con il suo 1,65 metro di altezza, Olga Plachina passa dalle passerelle alle piste di atletica in men che non si dica. Senza dimenticare, tra una corsa e una sfilata, i figli avuti dal marito Aldo Montano. La 24enne russa ha vinto diversi concorsi di bellezza come Miss Sport e Miss Best Model. Nell'ambito sportivo, invece, è una campionessa d'atletica, in particolare nella specialità dei 400 metri a ostacoli.

Olga Plachina sulla pista d’atletica (@Kissed_god)

La storia d'amore tra Olga Plachina e Aldo Montano

Galeotte furono le Olimpiadi del 2014: Aldo Montano e Olga Plachina si sono incontrati per la prima volta durante i Giochi invernali di Soči, in Russia. Tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, nonostante la differenza di età sia di ben 19 anni. All'epoca, Montano era reduce dalla fine della relazione con la showgirl Antonella Mosetti, durata 7 anni. Prima ancora, il campione olimpico era stato legato per 2 anni all'attrice Manuela Arcuri. Con nessuna delle due, però, aveva compiuto il grande passo. Con Olga, invece, il fatidico sì è arrivato nell'agosto 2016, a soli 2 anni dal loro primo incontro, con una cerimonia celebrata in intimità nella fredda Siberia, poco dopo l'eliminazione alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Nel 2017 è nata la loro primogenita, la piccola Olympia, chiamata così in onore della passione per lo sport che entrambi condividono. Qualche mese fa, invece, la famiglia Montano-Plachina si è allargata e ha accolto il secondo figlio, Mario Jr.