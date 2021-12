Chi è Mattia Emme, il fidanzato di Gabriel Garko Si conosce molto poco della vita privata e personale di Mattia Emme, il fidanzato di Gabriel Garko. È un ‘general manager’ e ha 36 anni.

Mattia Emme è il misterioso e affascinante fidanzato di Gabriel Garko. L'attore ha pubblicato per la prima volta una foto insieme a lui, da quel momento ha ufficializzato la sua relazione. È molto difficile sapere qualcosa di più sul suo conto perché Gabriel Garko, a differenza degli anni in cui è stato grande protagonista del gossip con le varie relazioni, da Manuela Arcuri a Eva Grimaldi fino a Rosalinda Cannavò, relazioni che ora sappiamo essere organizzate a tavolino, questa volta, con la sua vera relazione sembra essere molto discreto.

Che lavoro fa il fidanzato di Gabriel Garko

Si conosce molto poco della vita privata di Mattia Emme. Dal suo account Instagram, che risulta privato, si definisce ‘general manager'. In un primo momento si era parlato di una occupazione per lui nel mondo dello spettacolo, in particolare della musica, ma è stato lo stesso Gabriel Garko a smentire tutto: "Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fai il modello come qualcuno ha scritto"

Il misterioso Mattia Emme

Non si conosce molto altro sul conto di Mattia Emme, tranne il fatto che è stato il secondo fidanzato ufficiale dopo la relazione terminata con Gabriele Rossi. Il coming out di Gabriel Garko è stato fatto durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, soprattutto per liberare Rosalinda Cannavò, indicata a quel momento come sua fidanzata. Con Mattia Emme, Gabriel Garko vorrebbe diventare per la prima volta padre. Ecco cosa ha dichiarato l'attore a Verissimo: "Da single non posso adottare per la legge italiana e anche se dovessi trovare un eventuale compagno con cui formare una famiglia non posso farlo ugualmente. L’unica possibilità sarebbe la maternità surrogata, ma anche quello in Italia non si può fare".

https://gossip.fanpage.it/gabriel-garko-sorpreso-con-matia-emme-lattore-ho-un-nuovo-fidanzato-vorrei-diventare-padre/ nostro ultimo pezzo dovrebbe essere questo ma lui il 6 novembre si è mostrato con questo stesso fidanzato in un post su instagram

https://gossip.fanpage.it/gabriel-garko-pubblica-la-prima-foto-col-compagno-matia-emme/ abbiamo anche questo