Chi è Francesca Manzini, quarto giudice di Tale e Quale Show che imita Asia Argento Francesca Manzini è il quarto giudice della puntata di Tale e quale show in onda venerdì 8 ottobre su Rai1. Nel programma condotto da Carlo Conti affianca Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello imitando Asia Argento. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla sua carriera e vita privata.

Francesca Manzini è il quarto giudice di Tale e Quale Show 2021. Classe 1990, l'imitatrice e conduttrice ha già partecipato al programma condotto da Carlo Conti. Nel 2020, infatti, era nel cast come concorrente. Il suo è un volto già noto agli spettatori anche per la sua partecipazione ai programmi Amici Celebrities e Striscia la Notizia, dove ha avuto sia il ruolo dell'imitatrice di personaggi come Mara Venier che quello di conduttrice. A Tale e Quale Show 2021 ha imitato Asia Argento.

Il doloroso passato: la violenza psicologica e la bulimia

In un'intensa intervista rilasciata a Verissimo nel 2019, Francesca Manzini parlò del suo doloroso passato. In particolare, l'imitatrice ha raccontato di un rapporto conflittuale con i genitori che, a suo dire, anziché trasmetterle dei valori, attuavano una sorta di "violenza psicologica". Così, lei si rifugiava nella sua camera e guardava vecchi film per estraniarsi: "Ci provavo a parlare con mamma e papà, ma non ci riuscivo mai. Erano sempre molto nervosi". Ai problemi con i genitori, si sono aggiunti quelli con anoressia e bulimia: "Sono stata anoressica per tre mesi e mezzo e subito dopo sono entrata nella bulimia, per sei anni. Ho vissuto male, perché ero in un abbandono totale". Ha vissuto, dunque, questa battaglia da sola ed è riuscita a uscirne vincente. Oggi, i rapporti con la madre sarebbero molto più distesi.

Francesca Manzini è fidanzata con il sosia di Johnny Depp

Francesca Manzini ha vissuto una relazione con Christian Vitelli che sembrava destinata a sfociare nel matrimonio. Poi, però, si è interrotta bruscamente. L'imitatrice ha ormai voltato pagina e oggi è felicemente fidanzata con Marco Scimia. L'uomo è un barbiere di trentacinque anni, ma è anche il sosia italiano dell'attore Johnny Depp. In lui, Francesca Manzini sembra aver trovato l'altra metà della mela.