Chi è Alan Palmieri, carriera e vita privata del conduttore di Battiti Live Da alcuni anni è una presenza fissa delle estati televisive italiane con Battiti Live, un evento di cui non è solo conduttore ma anche direttore artistico. Di origini svizzere, classe 1975, Alan Palmieri è l’artefice dell’evento estivo che ha rimpiazzato il vuoto lasciato dal Festivalbar. Una vita dedicata alla radio prima e alla televisione poi, che lo ha visto condurre ed organizzare anche altri eventi a Mediaset, come il capodanno di Canale 5.

A cura di Andrea Parrella

Orfani del Festivalbar, gli italiani hanno trovato in Battiti Live un degno sostituto della manifestazione canora estiva. Dal 2017 va infatti in onda su Italia 1 l'appuntamento fisso con la musica nazionale e internazionale nelle piazze pugliesi, che tanto ricorda l'evento itinerante dell'estate andato in onda, proprio su Italia 1, fino al 2007.

Diventato evento televisivo di livello nazionale nel corso degli anni, Battiti Live è diretto dal 2013 da Alan Palmieri, che della manifestazione è anche conduttore al fianco di Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio. Noto principalmente per la sua voce, essendo uno speaker radiofonico professionista, Palmieri è diventato un personaggio noto al grande pubblico proprio grazie a Battiti Live, non avendo altri ruoli televisivi che gli diano visibilità.

Alan Palmieri, la vita privata

Il conduttore nasce in Svizzera nel 1975, ma sin da bambino cresce in Italia, in particolare in Puglia, dove negli anni di gioventù inizia a interessarsi alla radio. Gli inizi in questo campo gli permettono di lavorare con grandi gruppi come Rtl 102.5, Radio 105 e soprattutto Radio Norba, dove trova la sua casa e una collocazione fissa come speaker, station manager e conduttore.

A dispetto della sua visibilità televisiva, Alan Palmieri conserva un profilo riservato sui social ed offre un racconto molto moderato della sua vita privata e della sua situazione sentimentale e familiare. Il presentatore è felicemente sposato, e sua moglie si chiama Caterina Costantini e i due insieme hanno messo al mondo la figlia Martina, che oggi ha 16 anni.

Il successo di Battiti Live

Con Alan Palmieri, Battiti Live fa il salto definitivo in televisione. Nel 2013, infatti, viene mandato per la prima volta in onda in diretta nazionale, sempre tramite Radionorba Tv, attraverso un circuito di televisioni private. Dall'anno successivo, il 2014, l'emittente sbarca su Sky ed è visibile sul satellite. Il salto definitivo arriva nel 2017, con la prima messa in onda su una rete nazionale, Italia 1 appunto. Le dimensioni dell'evento crescono sempre più con partnership importanti e un ruolo di centralità nel racconto della musica estiva italiana ed estera.

Non solo Battiti Live, Alan Palmieri in Tv

Non solo Battiti Live per Alan Palmieri, che porta avanti il suo ruolo di conduttore radiofonico al di fuori della stagione estiva, ma che nel corso degli ultimi anni ha presentato anche altri tipi di eventi e meeting. Sua la direzione artistica, nonché la conduzione di Capodanno in Musica, lo speciale televisivo in onda da alcuni anni su Canale 5, condotto in tandem con Federica Panicucci.