“Casamonica – La resa dei conti”, un documentario sul maxiprocesso al clan di Roma A poche ore dalle sentenze, ecco il documentario che racconta il processo contro i Casamonica, durato due anni, che ha chiamato a testimoniare vittime ed ex membri della famiglia. Lo speciale, disponibile dal 20 settembre, in esclusiva dal 20 settembre solo su discovery+, è scritto da Carmen Vogani e condotto da Nello Trocchia.

A cura di Andrea Parrella

Lesentenze sul maxiprocesso Casamonica riaprono mediaticamente un caso molto dibattuto dall'opinione pubblica. Il tribunale di Roma ha infatti sentenziato che il clan dei Casamonica è mafia. Ecco che Discovery propone il documentario “Casamonica – La resa dei conti”, che racconta il processo contro i Casamonica, durato due anni, che ha chiamato a testimoniare vittime ed ex membri della famiglia e che ha visto confrontarsi – a volte in maniera anche dura – i pubblici ministeri e i diversi avvocati della difesa. Lo speciale, disponibile dal 20 settembre, in esclusiva dal 20 settembre solo su discovery+, è scritto da Carmen Vogani e condotto da Nello Trocchia.

Il documentario di Discovery +

Il documentario è costruito con interviste inedite ai principali protagonisti del processo, intercettazioni e video esclusivi, tra cui una violenta aggressione che viene mostrata per la prima volta. Ad impreziosire il documentario ci sono le dichiarazioni raccolte in esclusiva durante il processo, per un totale di 44 imputati e delle 25 vittime. Si aggiungono le interviste a forze dell’ordine, le immagini dell’abitazione di Giuseppe Casamonica detto Bitalo dopo la confisca della casa, e infine c’è il video della violenta aggressione a una vittima di estorsione da parte di Pasquale Casamonica detto Rocky.

Tutto è iniziato con il funerale-show del 2015

Il processo è frutto delle indagini iniziate prima del funerale-show di Vittorio Casamonica, datato agosto 2015, divenuto una notizia internazionale e motivo di grande imbarazzo per la capitale. Si è trattato di indagini complesse e lunghe che hanno avuto un colpo di scena quando davanti alla Procura di Roma si è costituita Debora Cerreoni, prima collaboratrice di giustizia nella storia del clan ed ex moglie di un componente della famiglia sinti Massimiliano Casamonica. È stata lei a svelare i segreti criminali del clan. A seguirlo poi Massimiliano Fazzari, anche lui collaboratore di giustizia legato ad ambienti di ‘ndrangheta, che è stato prima complice e poi vittima dei Casamonica.