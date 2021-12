Cartoni Disney e film di Natale oggi in TV su Rai, Mediaset e Sky: cosa guardare l’8 dicembre 2021 L’8 dicembre comincia ufficialmente il periodo delle festività natalizie. Anche se le reti Rai e Mediaset continueranno con la normale programmazione per gran parte della giornata, la tv a pagamento offrirà una programmazione ricca di cartoni animati e film natalizi per i più piccoli e tutta la famiglia.

L‘8 dicembre si apre ufficialmente il periodo delle feste natalizie. Per il giorno dell'Immacolata, però, pare che i palinsesti televisivi non abbiano previsto una vera e propria programmazione dedicata. Per gran parte della giornata, infatti, le reti Rai proseguiranno con i normali appuntamenti, così come quelle Mediaset. Al contrario, la tv a pagamento offrirà una programmazione ricca di film natalizi e cartoni animati per i più piccoli e per tutta la famiglia. E avrà canali dedicati, come Sky Family e Sky Christmas.

Sky manda in onda i cartoni Disney tutta la giornata

Sky offrirà molti cartoni animati Disney e film dedicati ai più piccoli e a tutta la famiglia. Di seguito l'elenco completo dei film, tutti in onda su Sky Cinema:

08:20 – Madagascar

09:50 – Z La formica

11:20 – Spirit – Cavallo selvaggio

12:50 – Turbo

14:30 – Baby Boss

16:10 – Trolls

17:50 – Kung Fu Panda

19:25 – Kung Fu Panda 2

21:00 – Kung Fu Panda 3

22:40 – I Croods

00:25 – Mr. Peabody e Sherman

Oltre a questo, Sky metterà a disposizione Sky Cinema Christmas, un canale interamente dedicato alle festività natalizie, dove ci saranno tantissimi film natalizi anche per i più grandi.

Niente cartoni Disney su Rai1, ma stasera c'è Remì

L'8 dicembre la programmazione Rai rimane invariata per gran parte della giornata. Solamente in serata, alle 21.15, andrà in onda Remì, un film per i più piccoli che racconta le avventure di un bambino rimasto orfano a dieci anni, che per guadagnarsi da vivere sperimenterà la vita del musicista e acrobata itinerante.

I cartoni animati per bambini su Italia Uno, la programmazione TV

Su Italia Uno ci saranno i consueti appuntamenti con i cartoni animati. L'unica variazione riguarderà la prima serata, quando verrà trasmesso il film I guardiani della Galassia 2, alle 21.20. Di seguito l'elenco completo:

6:45 – Amici Puffi

7:05 – C'era una volta… Pollon

7:35 – Fiocchi di Cotone per Jeanie

8:05 – Heidi

14:05 – I Simpson

14:35 – I Simpson

14:55 – I Simpson

21:20 – I Guardiani della Galassia 2

I film romantici di Natale nella programmazione TV8

L'8 dicembre, Tv8 non offrirà agli spettatori nessun cartone animato per bambini, ma proporrà una programmazione ricca di romantici film natalizi. Di seguito l'elenco completo:

10:00 – Missione Natale

14:15 – Un Natale per ricominciare

16:00 – Consegna per Natale

17:45 – La verità del Natale

La programmazione di Cartoonito per l'8 dicembre

Cartoonito, canale 46 del digitale terrestre, si prepara a festeggiare il Natale con una programmazione pensata per i più piccoli e per le loro famiglie. La stagione natalizia si apre l'8 dicembre, con cartoni animati pensati per tenere compagnia ai più piccoli e film squisitamente natalizi come Polar Express, dove il piccolo protagonista si metterà sulle tracce di Babbo Natale. Di seguito l'elenco completo: