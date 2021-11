Blanca, stasera la prima puntata: trama e cast della nuova fiction di Rai1 Questa sera (22 novembre) va in onda la prima puntata di Blanca, la nuova fiction di Rai1 ispirata al romanzo noir di Patrizia Rinaldi. La protagonista è una consulente di polizia non vedente, interpretata da Maria Chiara Giannetta.

A cura di Elisabetta Murina

Questa sera, lunedì 22 novembre, va in onda la prima puntata di Blanca, la nuova fiction targata Rai1 e per la prima volta girata in olofonia (una tecnica speciale di registrazione del suono che lo riproduce nel modo in cui viene percepito dall'uomo). Prodotta da Lux Vide, la trama è ispirata al romanzo noir di Patrizia Rinaldi. La protagonista, Blanca, è interpretata da Maria Chiara Giannetta ed è una consulente di polizia non vedente con il talento del decodage, cioè la capacità di decodificare le intercettazioni audio. Per entrare nel personaggio, l'attrice ha potuto contare sul supporto dell'artista Andrea Bocelli, che è stato consulente della serie. Nei sei episodi ambientati a Pozzuoli ma girati tra Genova e provincia, Blanca riuscirà a risolvere i casi del suo commissariato, nonostante le difficoltà iniziali. A guidarla in ogni passo ci sarà il suo fedele amico a quattro zampe, il bulldog francese femmina Linneo. Nel cast ci sono anche Giuseppe Zeno, che torna in Rai dopo il successo della fiction Luce dei tuoi occhi, e Pierpaolo Spollon.

Le anticipazioni della prima puntata di Blanca

Blanca e il suo fedele cane Linneo

La prima puntata di Blanca va in onda lunedì 22 novembre e si intitola Senza occhi. Qui vedremo Blanca arrivare al commissariato genovese di San Teodoro, dove verrà subito messa alla prova con il primo caso, una donna trovata morta sotto l'ex Ponte Morandi in circostanze misteriose. Nel frattempo inizia a instaurare un rapporto con Lucia, la figlia della vittima. Ma basteranno i suoi "superpoteri" a vincere lo scetticismo dei colleghi?

Il cast completo: gli attori e i personaggi

(da sinistra) Gualtiero Burzi, Enzo Paci, Giuseppe Zeno e Maria Chiara Giannetta

Nel cast di Blanca il pubblico ritroverà alcuni attori già noti sul piccolo schermo grazie a ruoli in altre fiction Rai o Mediaset, come ad esempio Giuseppe Zeno in Luce dei tuoi occhi. Di seguito l'elenco completo dei personaggi e degli attori principali:

Maria Chiara Giannetta interpreta Blanca Ferrando

Giuseppe Zeno interpreta Michele Liguori

Enzo Paci interpreta Commissario Bacigalupo

Pierpaolo Spollon interpreta Nanni

Antonio Zavatteri interpreta Alberto Repetto

Gualtiero Burzi interpreta Nello Carità

Federica Cacciola interpreta Stella

Sara Ciocca interpreta Lucia Ottonello

Ugo Dighero interpreta Leone Ferrando

Fiorenza Pieri interpreta Marinella

Margareth Madè interpreta Margherita

Sandra Ceccarelli interpreta Avvocatessa Timperi

La trama di Blanca ispirata all'omonimo romanzo

Blanca in una scena della fiction

La fiction Blanca è ispirata all'omonimo romanzo noir di Patrizia Rinaldi. La protagonista, Blanca, ha perso la vista all'età di 12 anni in un drammatico incendio. Questa nuova e irreversibile condizione, però, non le impedisce di portare avanti il sogno di diventare una consulente della polizia. E così, con il suo talento e la sua grinta, riesce a ottenere uno stage di sei mesi nel commissariato della sua città. Le sfide da affrontare sono tante, a cominciare dalla diffidenza dei colleghi, come il commissario Bacigalupo e l‘ispettore Liguori. Nel tentativo di conquistare la loro fiducia, Blanca sfodera il suo talento nel decodage, cioè la capacità di analizzare suoni contenuti nelle intercettazioni che sfuggirebbero a un orecchio meno allenato del suo. Gli episodi racconteranno anche la vita sentimentale della neo consulente della polizia, divisa tra due uomini, e alcuni fantasmi del passato torneranno a bussare alla sua porta.

Blanca è ambientata a Pozzuoli, ma è stata girata tra Genova e provincia

Blanca è ambientata a Pozzuoli, ma le location della fiction si trovano in Liguria. Nello specifico, le scene sono state girate sulle spiagge di Rapallo e Trelo, nella località di San Michele di Pagana, in provincia di Genova.

Quante puntate sono e come vederle online su Raiplay

Blanca e il suo cane Lenneo

Le puntate di Blanca sono sei e andranno in onda su Rai1. La prima sarà oggi, lunedì 22 novembre, mentre il finale di stagione è previsto per il 27 dicembre, salvo cambi di programmazione. Le puntate si possono vedere in diretta streaming e anche in replica sul sito ufficiale di Raiplay . Di seguito l'elenco completo delle puntate con la data di messa in onda: