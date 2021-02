La notizia di gossip del mese di febbraio è stata certamente quella della gravidanza di Belen Rodriguez. Sedici settimane di gravidanza per lei, il video pubblicato sul suo canale Instagram a fare scalpore, a genere dibattito e, dulcis in fundo, un toto-nomi che sembra già indirizzato verso uno in particolare: Celeste.

Il toto-nomi: Celeste in vantaggio

Dopo le indiscrezioni rivelate dal talk "Ogni Mattina", condotto da Adriana Volpe, anche il portale Dagospia dice la sua. Stando a quanto appreso, è confermato che Belen Rodriguez aspetta una bambina e pare che si chiamerà Celeste. Il fiocco rosa è già in preparazione. Tra gli altri nomi che Belen Rordriguez avrebbe preso in considerazione, sul web ce n'è per tutti i gusti: Tabitha, Serena, Leona e Alessandra. Ma Celeste sembrerebbe essere in vantaggio.

Una sorellina per Santiago De Martino

Stando alle indiscrezioni, Santiago De Martino sarebbe felicissimo della sorellina in arrivo. La stessa Belen aveva dichiarato che il piccolo sarebbe molto felice anche del rapporto con Antonino Spinalbese:

Un giorno, dopo tre mesi che frequentavo Antonino e cercavo di farlo passare per un amico, lui mi ha chiamato distrattamente ‘Amore' e, allora, Santi mi ha confessato: ‘Ho sentito che ti ha chiamato amore, vorrà pur dire qualcosa, fidanzati con lui per favore. Secondo me Dio ti ha mandato il principe‘. Poi alcuni giorni dopo mi ha spiazzata: ‘ma un fratellino?

Un po' di rancore con Stefano De Martino

Ed è finita con Stefano De Martino, ormai definitivamente: "Per quanto dispiaccia la fine di un rapporto e rimanga un po’ di rancore – sarei falsa a dire che non resti un po’ di amaro in bocca – quando volti pagina è tutto passato. Nei post parlo di me, del mio carattere, della mia guerra che è sinonimo di vita, quella che affronto ogni giorno".