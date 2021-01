Le anticipazioni di Beautiful da lunedì 25 gennaio a sabato 30 gennaio. La trama della soap di Canale5 si tinge di nero. Proprio quando Thomas e Hope sembrano essere vicini a un accordo per la custodia di Douglas, infatti, si consuma una tragedia. Tra i due scoppia una lite e Hope spinge Thomas che perde l'equilibrio e cade in una cisterna colma di acido. L'appuntamento con le vicende della famiglia Forrester, dei Logan e degli Spencer è alle ore 13:40 su Canale5.

Lunedì 25 gennaio

Hope confida a Brooke che Thomas è disposto a cederle Douglas, solo se lei si concederà a lui. Intanto, Liam parla con Bill e gli confida apertamente che l'idea di adottare il figlio di Thomas non lo rende particolarmente entusiasta. Bill si dice d'accordo con lui, dunque sposa le sue perplessità. Poi gli propone di tornare a lavorare nell'azienda di famiglia.

Martedì 26 gennaio

Steffy non è affatto d'accordo con Thomas. Ritiene non debba concedere la custodia di Douglas a Hope. Il giovane, tuttavia, sembra aver preso la sua decisione. Per lui sembra essere prioritario avere un rapporto intimo con Hope, anche a costo di condividere suo figlio Douglas con lei. Così, si getta a capofitto nell'organizzazione di una serata con Hope e Douglas.

Mercoledì 27 gennaio

Ridge viene a sapere un dettaglio che lo sconvolge. Le lavatrici industriali, infatti, vengono ripulite con acido fluoridrico. Questa sostanza è pericolosissima. Forrester, che ormai si fida ciecamente di Shauna, si confida con lei e le spiega quanto ha appreso. La donna lo ascolta con attenzione e prova a dargli il giusto consiglio.

Giovedì 28 gennaio

Brooke è molto preoccupata per Hope. Ritiene che il desiderio di occuparsi di Douglas e dargli un futuro sereno, la stia accecando. Donna prova a rassicurare la sorella. Hope è ormai una persona matura, è in grado di capire cosa fare. Intanto, Thomas pregusta già il sapore della vittoria e fa in modo che i documenti da firmare per la custodia congiunta di Douglas siano pronti.

Venerdì 29 gennaio

Thomas non si accontenta di una notte di passione con Hope. Le propone di dare un'altra possibilità alla loro relazione. Vorrebbe tanto che lei creasse una famiglia con lui. Tiene tantissimo a lei e per dimostrarglielo, decide di firmare la custodia congiunta di Douglas. Hope è stupita dal suo gesto, che sembra dimostrare delle buone intenzioni.

Sabato 30 gennaio

La situazione precipita quando gli animi si scaldano e Hope e Thomas hanno una terribile discussione. Il giovane viene spinto da Hope e cade nella cisterna colma di acido fluoridrico. Dato che non riemerge più, Hope è convinta che il suo corpo si sia sciolto nell'acido e fugge via terrorizzata.