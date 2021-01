Le anticipazioni di Beautiful da domenica 17 gennaio a sabato 23 gennaio. La trama della soap di Canale5 vedrà Hope messa davanti a una decisione difficilissima da prendere. Thomas, infatti, le proporrà di passare una notte con lui e in cambio le concederà la custodia del piccolo Douglas. Insomma, l'uomo continuerà a trattare suo figlio come merce di scambio. L'appuntamento con le vicende della famiglia Forrester, dei Logan e degli Spencer è alle ore 13:40.

Domenica 17 gennaio

Shauna si è stabilita a casa di Eric e Quinn. Sarà loro ospite per un po'. Ridge finge di non saperne niente, ma anche lui andrà a vivere lì, proprio sotto allo stesso tetto della donna con cui ha avuto un flirt e che ha portato alla fine del matrimonio con Brooke. Rischia di salire la tensione, quando Brooke scoprirà che cosa sta accadendo.

Lunedì 18 gennaio

Liam e Steffy decidono di passare insieme la festa di Halloween, in modo che le loro bambine possano ritrovarsi. La piacevole serata diventa un'occasione per ricordare quanto siano stati felici insieme. Mentre Liam è impegnato, Hope continua a portare avanti il suo piano, nella speranza di poter ottenere l'affidamento di Douglas.

Martedì 19 gennaio

Thomas fa una proposta indecente a Hope. Le chiede di passare una notte d'amore con lui. In cambio, firmerà i documenti che le permetteranno di avere la custodia del piccolo Douglas. Hope è a un bivio. Non sa se concedersi a Thomas pur di dare a Douglas una famiglia stabile su cui poter contare. Dovrà prendere una decisione.

Mercoledì 20 gennaio

Shauna è sempre più attratta da Ridge, così coglie ogni occasione per provocarlo e tentare di carpire la sua attenzione. Liam fa un'importante confessione a Steffy. Ammette che se la sua ex compagna si rifacesse una vita con un altro uomo, lui proverebbe una forte gelosia. Sarebbe arduo per lui accettare una cosa del genere.

Giovedì 21 gennaio

Hope chiede consiglio a Brooke. Si confronta con sua madre e le fa sapere che Thomas ha deciso di concederle l'affidamento di Douglas ma solo a una condizione, che lei passi una notte di passione con lui. Confida anche a Brooke, che ha deciso di assecondare la richiesta dell'uomo pur di potersi occupare del bambino.

Venerdì 22 gennaio

Bill ha una importante proposta da fare al figlio Liam. Gli chiede, infatti, di tornare a lavorare nell'azienda di famiglia. Gli manca un talento come il suo e ritiene sia arrivata l'ora per lui di tornare all'ovile. Steffy incontra Thomas e tenta in tutti i modi di farlo ragionare. Gli chiede di non concedere la custodia di Douglas a Hope.

Sabato 23 gennaio

Anche Liam non è particolarmente entusiasta all'idea di ottenere la custodia congiunta di Douglas. Vuole bene al bambino, però è consapevole che ciò porterebbe Hope a frequentare per tutta la vita Thomas. Liam vorrebbe tanto che il figlio di Ridge sparisse dalle loro vite, soprattutto alla luce del dolore che ha causato loro.