Le anticipazioni di Beautiful relative agli episodi in onda da lunedì 15 marzo a sabato 20 marzo. La trama della soap di Canale5 svela che Thomas sembrerà sempre più vicino a Zoe. Ma questa relazione solleverà molti dubbi in Steffy, Brooke e Liam. Sono convinti, infatti, che sia solo un modo per fingere che la sua ossessione per Hope sia passata. L'appuntamento con la soap è alle ore 13:40 su Canale5.

Lunedì 15 marzo

Thomas è al settimo cielo. Ringrazia Hope per avergli dato la possibilità di collaborare con lei. Steffy, Brooke, Wyatt e Liam tramano alle spalle di Thomas. Sanno benissimo che Zoe è stata incaricata di scoprire le vere intenzioni del figlio di Ridge. Dovrà osservarlo da vicino per comprendere se sia ancora ossessionato da Hope.

Martedì 16 marzo

Steffy e Sally sfidano Hope e Thomas. Intanto, Steffy si confida con Sally spiegandole che vorrebbe tanto credere nel cambiamento di Thomas. Brooke e Liam affrontano lo stesso argomento, ma sembrano non nutrire alcuna speranza nel fatto che Thomas possa mettere da parte la sua ossessione per Hope. Non si sbagliano. Mentre lavorano insieme, infatti, Thomas coglie ogni occasione per mettere le mani addosso a Hope.

Mercoledì 17 marzo

Thomas nega di avere ancora un interesse per Hope. Le assicura che ormai è innamorato di Zoe e intende coltivare quel rapporto. La stessa Steffy, vedendo Thomas vicino a Zoe, spera davvero che questo possa essere un nuovo inizio per lui. Brooke non ci casca. La vede come una chiara mossa del giovane, per fare credere a tutti di avere dimenticato Hope e potersi riavvicinare a lei indisturbato.

Giovedì 18 marzo

Steffy invita Brooke a fidarsi di Zoe. Di certo la ragazza sarà in grado di mascherare eventuali bugie di Thomas. La stessa Hope vuole aggrapparsi alla speranza che Thomas si sia davvero innamorato di Zoe e possa tornare a essere ragionevole. Forrester, dal canto suo, ha un confronto con Zoe e tenta in tutti i modi di convincerla della sincerità dei suoi sentimenti.

Venerdì 19 marzo

Thomas passa una notte di passione con Zoe, ma viene sorpreso da tutta la famiglia. Così, in apparente imbarazzo, propone a Zoe di passare la vigilia di Natale a casa dei Forrester. Anche i parenti di Thomas sembrano propensi a ospitarla, per passare insieme le feste. Ridge invita anche Brooke, ma la donna non vuole saperne di passare la sera nella stessa stanza in cui c'è Thomas.

Sabato 20 marzo

Thomas racconta a Hope tutti i dettagli della serata passata con Zoe. Spera, così, di scatenare la sua gelosia. Inaspettatamente, vedere Thomas così sereno con Zoe, suscita in Hope una strana reazione. La donna, infatti, sembra infastidita dal loro legame.