Le anticipazioni di Beautiful da lunedì 15 febbraio a sabato 20 febbraio. La trama della soap di Canale5 svela che Thomas è vivo. Il giovane tornerà a tormentare la povera Hope, che ora è anche ricattabile. Intanto, Ridge lascia Brooke e si avvicina a Shauna. L'appuntamento con la soap è alle ore 13:40 su Canale5.

Lunedì 15 febbraio

Ridge non può più tollerare la battaglia che Brooke sta facendo contro Thomas. Così, decide di chiudere definitivamente il loro rapporto. Forrester appare sempre più vicino a Shauna. Hope avverte Liam di quanto accaduto con Thomas e gli spiega anche di non avere avvertito la polizia. Il giovane non la biasima. Intanto, Thomas ricompare dunque è vivo. Steffy lo affronta.

Martedì 16 febbraio

Brooke è disperata dopo la scelta di Ridge di lasciarla. Teme di averlo perso per sempre. Sa perfettamente che l'uomo si è ormai avvicinato pericolosamente a Shauna. Intanto, la carriera di Liam è a una svolta. Bill, Wyatt, Justin ed Emmy, infatti, gli danno il benvenuto nella Spencer. Liam è pronto a proseguire il suo percorso professionale al fianco del padre.

Mercoledì 17 febbraio

Mentre si avvicina il giorno del matrimonio di Sally e Wyatt, quest'ultimo inizia ad avere dei dubbi. Quinn sorprende Ridge e Shauna mentre si baciano. Quinn consiglia a Shauna di non dimenticare mai che Ridge e Brooke sono inseparabili. Eric dice a Ridge di non prendere decisioni affrettate con Shauna perché potrebbe infliggere una sofferenza a Brooke.

Giovedì 18 febbraio

Bill chiede a Liam che tipo di lavoro dare a Sally in azienda. Liam, però, è convinto che questa decisione debba prenderla Wyatt che è il fidanzato della Spectra. Sally sbaglia e chiama Wyatt con il nome di suo fratello. Wyatt, temendo che Sally sia in realtà interessata a Liam, come già successo in passato con Hope, ritira la proposta di matrimonio.

Venerdì 19 febbraio

Nel Giorno del Ringraziamento tutto sembra andare storto. Ridge è ai ferri corti con Brooke, quindi decide di passare la ricorrenza con Shauna. Quinn inizia ad appoggiare la coppia composta da Shauna e Ridge. Intanto, Thomas si reca da Steffy e le assicura che presto Hope tornerà da lui, mentre lei potrà avere una seconda possibilità con Liam.

Sabato 20 febbraio

Liam e Hope, mentre Thomas trama alle loro spalle, passano insieme il Giorno del Ringraziamento e sono finalmente felici della loro famiglia riunita. Alla festa è presente anche Thomas e questo non fa piacere a Liam. Ritiene che il giovane sia pericoloso sia per Hope che per il piccolo Douglas.