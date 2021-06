Le anticipazioni della soap Beautiful relative agli episodi in onda da lunedì 28 giugno a sabato 3 luglio. La trama della soap di Canale5 tornerà a concentrarsi su Sally Spectra e la sua finta malattia. La donna continuerà a fingere di essere in fin di vita e farà una proposta a Wyatt. Intanto, Bill disperato implorerà Katie di non lasciarlo. L'appuntamento con la soap è alle ore 13:40 su Canale5. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate.

Puntata di lunedì 28 giugno

Quinn ritiene di avere vinto e di avere distrutto Brooke. Ridge, dopo la delusione e il conseguente scontro con Bill, corre da Shauna che nel frattempo sta partendo. Non riesce a convincerla a restare, per questo decide di partire per Las Vegas insieme a lei. Bill è devastato. Implora Katie di non lasciare che questo episodio rovini il loro matrimonio.

Puntata di martedì 29 giugno

Quinn continua a tormentare Brooke. Le dice che stavolta deve abbandonare ogni speranza in un ritorno di fiamma con Ridge. A suo dire, Forrester meriterebbe di avere accanto una donna come Shauna, sinceramente innamorata di lui. Ridge, intanto, insiste per partire insieme a Shauna, ma lei teme che sia ancora innamorato di Brooke.

Puntata di mercoledì 30 giugno

Zoe non riesce a capire come Flo possa permettere a Wyatt di stare insieme a Sally. Intanto, la dottoressa Escobar continua a chiedere a Sally di dire la verità e mettere fine all'inganno. Sally non ha nessuna intenzione di confessare che non è vero che sta per morire. Per tenersi buona la dottoressa, le promette di introdurla nel mondo della moda.

Puntata di giovedì 1 luglio

Steffy e Zoe parlano della gravissima malattia che sono convinte affligga Sally. Entrambe si mostrano molto preoccupate non solo per Spectra, ma anche per il futuro sentimentale di Flo e Wyatt. Sono certe, infatti, che la loro relazione uscirà irrimediabilmente compromessa da tutto ciò.

Puntata di venerdì 2 luglio

Wyatt, intanto, tenta di salvare la vita a Sally. La incoraggia, infatti, a tentare una cura alternativa. La stessa Flo si prodiga per la causa e parla con la dottoressa Escobar. Sally, a questo punto, si gioca il tutto per tutto. Dice a Wyatt che troverebbe la forza di farsi curare solo se lui tornasse insieme a lei.

Puntata di sabato 3 luglio

Sally è pronta a tutto pur di tornare insieme a Wyatt. Tuttavia è evidente che il suo ex fidanzato – credendola in fin di vita – ormai prova solo compassione nei suoi confronti. Flo inizia a covare una certa insofferenza per questa situazione. Non sopporta più di vedere il suo fidanzato con Sally.