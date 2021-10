Barbara Foria e l’imitazione di Donna Imma Polese: “Matrimoni con 800 invitati? Troppo pochi” Dopo le imitazioni di Serena Bortone e Myrta Merlino, Barbara Foria presenta un personaggio tutto nuovo nel programma di Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, “Quelli che il lunedì”: è la celebre Donna Imma Polese, la regina del Castello delle Cerimonie, l’iconico ristorante kitsch napoletano.

Barbara Foria continua a sorprendere con le sue imitazioni, bissando il successo della scorsa stagione televisiva dopo le imitazioni di Serena Bortone e Myrta Merlino che l'hanno portata a vincere il Premio San Gennaro 2021. A "Quelli che il lunedì", il nuovo programma di Rai2 condotto da Luca & Paolo e Mia Ceran, è lei l'assoluta rivoluzione grazie al nuovo personaggio di Donna Imma Polese, la regina del Castello delle Cerimonie.

L'imitazione di Donna Imma Polese

Nel corso della trasmissione, in diretta dalla sede Rai di corso Sempione a Milano, Barbara Foria ha costruito il suo personaggio accentuando tutto sulla cadenza (e sulle movenze) kitsch della regina del Boss delle Cerimonie e un copione tutto orientato ai matrimoni: "Questi matrimoni tristi con pochi invitati, che invitano solo persone strette strette, quelle 700-800 invitati, a noi non piacciono. Per matrimoni così, noi non togliamo nemmeno il cellophan dall'elicottero".

Quelli che il lunedì, il nuovo show di Rai2

"Quelli che il lunedì" è il nuovo programma del lunedì sera di Rai 2 condotto da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, per la regia di Fabrizio Alaimo Guttuso e Fania De Risi. Come per il predecessore della domenica, il programma è contraddistinto dalla pungente ironia del duo in amalgama con la giornalista e conduttrice e un ricco parterre di comici e sketch, arricchiti da servizi e collegamenti. Oltre a Barbara Foria ci sono i comici Ubaldo Pantani, Stefano Rapone, Carmine Del Grosso e la presenza di Adriano Panatta. Nell'ultima puntata, in collegamento da Napoli, anche Francesco Paolantoni. Come da tradizione, anche i momenti legati allo sport con la presenza di un elemento fisso della squadra, Marco Mazzocchi che nella rubrica "Rai a parametro zero" ospita personaggi sempre diversi in ogni puntata.