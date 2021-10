Ballando con le stelle, standing ovation per Valeria Fabrizi sulle note di Diodato La coreografia di Valeria Fabrizi e Giordano Filippo a Ballando con le stelle inizia con un monologo dell’attrice sulla gioia nella scoperta che ogni età può essere vissuta a pieno: “Quando non potrai più camminare usa il bastone, ma non arrenderti mai”. Al termine dell’esibizione sulle note di Fai Rumore, la coppia conquista una standing ovation da parte del pubblico, che si congratula con un lungo applauso. Valeria Fabrizi si emoziona e lascia che le lacrime di gioia le bagnino gli occhi”.

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo conquistano una bellissima standing ovation a Ballando con le stelle con la loro terza esibizione sulle note di Fai Rumore di Diodato. Una performance commovente, iniziata con un monologo dell'attrice sul valore degli anni che passano, sulla gioia nella scoperta che ogni età può essere vissuta a pieno. La coppia, sempre molto apprezzata dalla giuria, conquista un totale di 39 punti, grazie ad un 10 regalato da Guillermo Mariotto: "Il mio voto è con tutto il cuore".

Il monologo di Valeria Fabrizi a Ballando con le stelle

La coreografia di Valeria Fabrizi e Giordano Filippo inizia con un monologo dell'attrice, che recita: "Tieni sempre presente che i giorni si trasformano in anni, ma non vivere di foto ingiallite. Non lasciare che si ingiallisca il ferro che è in te. Insisti, anche se tutti si aspettano che tu abbandoni e quando a causa degli anni non potrai più correre, cammina veloce. E quando non potrai più camminare veloce cammina. E quando non potrai più camminare usa il bastone, ma non arrenderti mai". Al termine dell'esibizione la coppia conquista una standing ovation da parte del pubblico, che si congratula con un lungo applauso. Valeria Fabrizi si emoziona e lascia che le lacrime di gioia le bagnino gli occhi.

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo a Ballando con le stelle

Suor Costanza di Che Dio ci aiuti ha lasciato gli abiti di scena della fiction di successo Rai per vestire quelli di ballerina. Valeria Fabrizi si è lanciata con entusiasmo in quest'avventura danzerina accettando con grande spirito l'invito di Milly Carlucci. In coppia con il ballerino professionista Giordano Filippo l'attrice sta dimostrando in pista carattere da vendere, portando il messaggio importante che l'età non deve essere un limite alla gioia di vivere. Lei ha compiuto 85 anni lo scorso 20 ottobre, mentre il suo ballerino ne ha 35, ma poco importa: i giudici li adorano proprio perché l'intensità delle loro emozioni quando ballano non lasciano trasparire alcuna differenza di età. "Lui è condizionato", spiega l'attrice in puntata, "io vorrei dare molto di più, ma per degli inconvenienti non posso fare certe prese".