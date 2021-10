Back to school: i concorrenti del nuovo programma di Nicola Savino su Italia1 Mercoledì 10 novembre al via in prima serata su Italia1 Back to school. Il nuovo programma di Nicola Savino vede volti noti tornare sui banchi di scuola per cimentarsi con l’esame di quinta elementare. Tra i concorrenti anticipati da TvBlog, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta, Ignazio Moser, Lory Del Santo, Andrea Zelletta e tanti altri.

A cura di Daniela Seclì

Da mercoledì 10 novembre, in prima serata su Italia 1, va in onda il nuovo programma Back to school, condotto da Nicola Savino. Come suggerisce il titolo, la trasmissione vedrà i concorrenti – tutti volti noti – tornare sui banchi e cimentarsi con l'esame di quinta elementare, che ormai non si fa più. Vediamo in cosa consiste Back to school e i concorrenti, anticipati da TVBlog.

I concorrenti puntata per puntata

TvBlog ha svelato i concorrenti di Back to school puntata per puntata. Tra coloro che parteciperanno al programma di Nicola Savino, si notano molti volti reduci dal Grande Fratello Vip, ma anche personaggi sportivi, cantanti e comici. Ecco il cast:

Nella prima puntata, i concorrenti che si metteranno alla prova saranno: Giulia Salemi , Eleonora Giorgi , Vladimir Luxuria , Nicola Ventola , Clementino e Ignazio Moser .

, , , , e . Nella seconda puntata, oltre al rimandato della prima, i protagonisti saranno Jonathan Kashanian , Random , Flavia Vento , Benedetta Mazza e Scintilla .

, , , e . Nella terza puntata, interverranno Paola Caruso , Roberta Lanfranchi , Totò Schillaci e Maria Teresa Ruta .

, , e . Nella quarta puntata ci saranno Enzo Miccio , Eleonora Pedron , Antonella Elia , Andrea Zelletta e Gianluca Zambrotta .

, , , e . Nella quinta puntata, infine, i concorrenti che torneranno sui banchi saranno Lory Del Santo, Martina Hamdy, Denis Dosio, Andrea Lo Cicero ed Evaristo Beccalossi.

Back to school, come funziona il programma di Nicola Savino

Back to school è un programma prodotto da Blue Yazmine. I concorrenti, durante l'estate, hanno incontrato gli autori che hanno spiegato loro su cosa prepararsi. Nel corso delle registrazioni delle puntate, che si sono concluse il 14 ottobre, poi hanno assistito a lezioni tenute da veri professori. Inoltre, hanno incontrato i bambini, che nel format hanno il ruolo di "maestrini". In ogni puntata, chi non riuscirà a superare l'esame, verrà considerato rimandato e dovrà presentarsi nella puntata successiva per ritentare la prova.