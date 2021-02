Nuovo ruolo in televisione per Aurora Ramazzotti, che diventa un'inviata de Le Iene Show. La Ramazzotti ha debuttato nella prima puntata del 2021 del programma di Italia 1, che è andata in onda martedì 16 febbraio su Italia 1 con la conduzione di Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha 24 anni, compiuti lo scorso 5 dicembre: il ruolo nel programma potrebbe essere il definitivo trampolino di lancio della sua carriera sul piccolo schermo.

Il debutto anticipato dal post di Aurora Ramazzotti

"Che dite, questa divisa mi dona? Abbastanza da indossarla in tv stasera?", è l'annuncio dato sulla sua pagina Instagram da 2 milioni di follower a poche ore dallo sbarco in trasmissione. Il post con la Ramazzotti per la prima volta col completo nero delle Iene ha ricevuto oltre 100mila like e mille commenti. La figlia d'arte ha esordito in un servizio in cui ha denunciato la mancanza di donne nella politica italiana e apparirà anche in altre puntate del programma televisivo di Davide Parenti.

La carriera in tv di Aurora Ramazzotti

Al di là delle immancabili polemiche con l'accusa di essere "raccomandata" che l'hanno accompagnata per anni, Aurora Ramazzotti è dunque decisa a continuare a lavorare in televisione. Anni fa tentò di partecipare a X Factor come aspirante cantante, per poi capire che le interessava di più seguire le orme di mamma Michelle Hunziker anziché quelle di papà Eros. La sua prima esperienza televisiva è stata così proprio a X Factor, ma come conduttrice del daily, di cui si è occupata per tre stagioni dal 2015 al 2017. Nel 2018 ha lavorato al fianco della madre Michelle Hunziker come inviata dello show Vuoi scommettere?, prima e finora unica edizione dello show di Canale 5 che ha provato a riportare in tv il format dello storico Scommettiamo che…?. Più di recente è stata invece inviata in Ogni Mattina, il programma di TV8 presentato da Adriana Volpe. Si è parlato di lei anche al GF Vip: tra i concorrenti c'è l'amico Tommaso Zorzi, che le ha scritto una lettera a San Valentino per recuperare il loro rapporto, interrotto da una litigata la scorsa estate.