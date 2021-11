Atp Finals di Torino, la programmazione di Sky Sport per il torneo di tennis più atteso dell’anno Sky Sport punta tutto sul tennis con l’appuntamento delle Atp Finals, che per cinque anni si trasferiscono da Londra a Torino. Una vera e propria full immersion quotidiana quella della squadra di Sky Sport, che inizierà dal 12 novembre con il nuovo appuntamento dei racconti di Federico Buffa, stavolta dedicato all’impresa italiana in Coppa Davis del 1976.

A cura di Andrea Parrella

Le Nitto Atp Finals arrivano a Torino. Dal 14 al 21 novembre arriva su Sky Sport il torneo che chiude la stagione tennistica con la sfida tra i primi otto della classifica mondiale. All'ombra della Mole per i prossimi cinque anni, il torneo approda in Italia in un momento d'oro per il tennis di casa nostra, con Matteo Berrettini tra gli otto partecipanti, Jannik Sinner prima riserva e una generazione di tennisti che si affaccia ai vertici del tennis internazionale.

La squadra di Sky per le Atp Finals, c'è anche Fabio Fognini

Sky Sport mette in campo tutte le sue forze per questa 52esima edizione delle Nitto Atp Finals. Lo spettacolo del Pala Alpitour, dove andranno in scena i match, sarà accompagnato dalla programmazione con protagonisti tutti i componenti della squadra di Sky, confermata in toto e che per questa occasione si arricchisce di volti d'eccezione come Filippo Volandri, Fabio Fognini e Ivan Ljubicic, in studio per gli approfondimenti con Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante alla conduzione e Stefano Meloccaro inviato principale. Elena Pero e Luca Boschetto immancabili voci delle telecronache, affiancati dal commento tecnico di Paolo Bertolucci, Paolo Lorenzi, Raffaella Reggi e Laura Golarsa. Una vera e propria full immersion quotidiana, dalle 11 del mattino fino alle 23.30 circa, con gli studi pre e post match live dal campo di gioco e un’edizione quotidiana di Sky Sport 24 in onda dal grattacielo Intesa San Paolo, con vista sulla città della Mole con news, risultati, interviste, aggiornamenti e analisi dettagliate. Ogni giorno, almeno due collegamenti con Nuvola Lavazza – vero e proprio salotto del tennis durante le Nitto Atp Finals.

Un nuovo speciale di Federico Buffa sulla Davis del '76

Un racconto, quello di Sky, che vedrà protagonista Torino tutta, grazie a un racconto itinerante in vari punti della città, arricchito da un nuovo appuntamento con #SkyBuffaRacconta. Lo storyteller di Sky questa volta si dedica eccezionalmente al tennis con l'ultimo lavoro firmato Sky Original “#SkyBuffaRacconta Davis ‘76 – L’altro cammino di Santiago”. Due episodi dedicati all'impresa italiana di Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli che nel 1976, capitanati da Nicola Pietrangeli, portarono a casa la prima e unica Coppa Davis italiana, in un clima politico tesissimo per la dittatura militare di Pinochet. Lo speciale aprirà la settimana di racconto delle Atp Finals con la messa in onda da venerdì 12 novembre alle 18 su Sky Sport Uno e il secondo da venerdì 19 novembre alle ore 17.15 su Sky Sport Uno.

Sky Sport scommette sul tennis, record per la finale di Wimbledon

Sky dimostra di voler approfittare dell'evento delle Finals per scommettere definitivamente sul tennis, in un anno che l'ha vista costretta a un cambio di pelle necessario, dopo la perdita della centralità nel racconto calcistico nazionale. Le Finals di Torino rappresentano, in questo senso, l'occasione per dare vita a un processo di nuova alfabetizzazione tennistica, nella speranza di poter contare sull'apporto di una generazione di potenziali campioni tutta fatta in casa. Segnali positivi arrivano dagli ascolti del tennis su Sky Sport in questa stagione, cresciuti nel 2021 del 43% rispetto al 2019. A contribuire, in particolare, la finale Djokovic-Berrettini, che è stato l'incontro di tennis più visto di sempre in tv: 4 milioni 737 mila spettatori con il 34,5% di share tra Sky e TV8.