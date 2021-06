È ancora scontro tra Francesca Fagnani e Asia Argento. Dopo l’intervista trasmessa durante l’ultima puntata di Belve – un duello che ha catturato l’attenzione degli spettatori regalando al programma di Rai2 ottimi dati di ascolti – la figlia d’arte attacca la giornalista che l’aveva intervistata. Sotto un post di Dagospia, Asia Argento accusa il programma di avere tagliato le sue risposte a favore di una narrazione parziale. Replica Fagnani che rispedisce le accuse al mittente e difende il lavoro suo e della sua trasmissione.

Asia Argento: “Hanno tagliato le mie risposte”

Con un commento pubblicato sotto il post di Dagospia che ricordava l’intervista-duello tra Fagnani e Argento, l’attrice risponde e accusa la trasmissione di avere tagliato le sue risposte: “Colgo l’occasione per precisare che hanno tagliato le mie risposte dopo che le avevo detto ‘rompipalle, tignosa’ – avevo aggiunto ‘lei è una di quelle persone che chiedono alle donne violentate: come era vestita? Perché non è scappata? Poteva dire no’. Le ho anche detto che non dovevo risponderle perché lei non era un giudice… per parlare di argomenti così delicati ci vorrebbe almeno un po’ di preparazione, di deontologia giornalistica. Passo e chiudo”.

La replica di Francesca Fagnani

Replica Francesca Fagnani che rispedisce le accuse al mittente, difendendo il suo lavoro e quello della trasmissione che conduce. “Spiace che la signora Argento proietti sul programma la sua frustrazione per delle domande non gradite o delle risposte non date (libera di farlo). Ma a volte succede. Pazienza”. La conduttrice non si scompone, consapevole che la cifra stilistica di Belve stia dettando i canoni di un genere che mescola sapientemente il giornalismo e la televisione, genere particolarmente apprezzato da spettatori, colleghi e addetti ai lavori.