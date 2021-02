Prima serata particolare, quella di mercoledì 17 febbraio. Rai1 ha scelto una programmazione diversa dagli orari standard, con I soliti ignoti – Il ritorno prolungato sino alle 22.20 e seguito dallo speciale per i 25 anni di Porta a porta, che quindi è andato in onda in una fascia a metà tra il prime time e la seconda serata. Canale 5 ha invece optato per una replica, quella della fiction L'amore strappato, trasmessa originariamente nel 2019.

Gli ascolti di mercoledì 17 febbraio 2021

Difficile, dunque, mettere a confronto i programmi, visti i differenti orari di messa in onda. Segnaliamo comunque il grande risultato de I soliti ignoti – Il ritorno che, in onda dalle 20.41 alle 22.22 con ospite Alba Parietti, è stato seguito da 4.303.000 spettatori con il 16% di share. A seguire, lo speciale di Porta a porta ha raccolto 1.037.000 spettatori con uno share dell’8,4%. Su Canale5, L’amore strappato (in onda dalle 21.48) non ha entusiasmato, con 1.821.000 spettatori e uno share dell’8,6%. Ha fatto meglio su Rai3 Chi l’ha Visto?, seguito da 2.399.000 spettatori con l’11,1%.

Su Italia1 l'action Jason Bourne ha raccolto 1.560.000 spettatori (6,8%). Bene su Tv8 Italia’s Got Talent con 1.506.000 spettatori (6,6%). Su Rai2 Speciale Rai Parlamento ha registrato 794.000 spettatori (3,2%), su Rete4 Stasera Italia Speciale ne ha totalizzati 652.000 (2,9%) e su La7 Atlantide ne ha raccolti 636.000 (2,8%). Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 457.000 spettatori (1,8%).

I programmi di giovedì 18 febbraio 2021

Stasera, in prima serata, la Rai trasmette la fiction Che Dio ci aiuti 6 (Rai1), il film Robin Hood – L'origine della leggenda (Rai2), lo show Lui è peggio di me con Marco Giallini e Giorgio Panariello (Rai3), la serie For Life (Rai4), il concerto Semyon Bychkov e Tom Borrow (Rai5), il film Reazione a catena (Raimovie), la fiction Volevamo andare lontano – Bella Germania (Rai Premium). Su Mediaset vanno in onda il film Animali fantastici e dove trovarli (Canale 5), il programma La pupa e il secchione e viceversa (Italia 1), il talk Dritto e rovescio (Rete4), l'action DOA: Dead or Alive (20), il film sentimentale Come un uragano (La5), l'horror di M. Night Shyamalan The Visit (Italia 2), la commedia Sogni mostruosamente proibiti (34) e l'action con Mel Gibson Payback – La rivincita di Porter (Iris). Su La7 va in onda Piazzapulita, su Tv8 la partita Granada – Napoli, sul Nove il film Un amore a 5 stelle.