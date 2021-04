Quarta puntata del serale di Amici 20, in onda sabato 10 aprile in prima serata: le sfide tra gli aspirati vincitori del talent diventano sempre più difficili, in quanto ognuno di loro prova a fare del suo meglio per conquistare il voto dei giudici in studio, ma anche del pubblico a casa. Nella prima fase della puntata si scontrano la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano con quella guidata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Dopo la vittoria guadagnata dal primo team, il gioco vuole che si sfidino i componenti di una stessa squadra ed è quindi il turno della performance di Giulia Stabile.

Sangiovanni ha occhi solo per Giulia

La ballerina, una delle più amate del talent, si esibisce in un assolo su una delle più belle canzoni di Loredana Bertè, ovvero "Sei bellissima" e viene introdotta dalla sua insegnante con una frase piuttosto conciliante: "Giulia è bellissima e non se ne rende conto, questo lo rende ancora più bella". E su questa affermazione la ballerina inizia la sua performance che la vede completamente padrona del palco, capace di catturare l'attenzione dei giudici e anche degli insegnanti della squadra avversaria che seguono con attenzione i suoi movimenti. Ma è un altro lo sguardo che accarezza le linee della talentuosa Giulia, ovvero quello di Sangiovanni che dalla sua postazione la guarda con aria sognante, sorridendo e seguendo ogni suo passo come inglobato nel suo mondo.

Il legame tra Giulia e Sangiovanni

La liaison tra Giulia e Sangiovanni è ormai cosa nota. I due sono tra i più amati del talent show, tanto da avere anche una fanbase particolarmente attiva. I ragazzi sono spesso in tendenza su Twitter da quando tra loro è scoppiato un legame così intenso e speciale che è difficile non coglierlo al volo. Gli occhi rapiti di Sangiovanni ne sono la dimostrazione, come la timidezza della ballerina che assiste con tensione crescente ad ogni esibizione del suo prediletto. Le tenerezze tra loro e il supporto che si regalano a vicenda ha reso il loro legame tra i più speciali nati nella scuola di Amici in questa ventesima edizione.