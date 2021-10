Alessandro Meluzzi sospeso dall’Ordine dei medici: “Non sono vaccinato” Lo psichiatra è nella lista dei 204 sanitari sospesi dall’Ordine dei medici di Torino fino al 31 dicembre. Noto opinionista televisivo, Meluzzi ha espresso apertamente le sue posizioni no vax negli ultimi mesi. All’Ansa dice: “Ho fatto una scelta consapevole quella di non vaccinarmi. Al momento non intendo farlo”.

A cura di Andrea Parrella

C'è anche Alessandro Meluzzi tra i sanitari sospesi dall'Ordine dei Medici di Torino. Lo psichiatra, diventato in questi ultimi anni un noto personaggio televisivo, si è fatto notare soprattutto per le sue posizioni espressamente contrarie al vaccino, al quale lui stesso ha ammesso di non essersi sottoposto. Meluzzi, spesso ospite di vari talk show politici, in particolare quelli delle reti Mediaset, risulta nella lista dei 204 sospesi dall'Ordine dei Medici di Torino, una lista che continua a crescere man mano che arrivano le segnalazioni dalle Asl di residenza.

Meluzzi sul vaccino: "Non ci ripenso"

"Scelta consapevole, non cambio opinione", ha detto rispondendo al Sole 24 ore rispetto alla sua decisione di non vaccinarsi: “Ho fatto una scelta consapevole quella di non vaccinarmi. Credo che l'Ordine, a cui sono iscritto da 41anni, abbia fatto quello che doveva fare sulla base delle normative vigenti. D'altra parte sono cresciuto nella cultura di Socrate, le leggi della polis si rispettano qualsiasi cosa se ne pensi, quindi va bene cosi”. Sulla vaccinazione nessun ripensamento: “assolutamente no, per il momento me ne guardo, le ragioni che mi hanno spinto a non farlo non le vedo ad oggi modificate”.

La sospensione fino al 31 dicembre

Solo pochi giorni fa, durante la trasmissione "Controcorrente", su Rete4, Meluzzi aveva parlato di "gestione poliziesca della pandemia" ma fino ad ora non aveva mai dichiarato pubblicamente di non essere vaccinato, appellandosi al rispetto della privacy. Nel corso di una manifestazione in piazza a Torino di un mese fa aveva detto: "Il vaccino è un siero genetico sperimentale di cui non conosciamo gli effetti". Il provvedimento di sospensione dall'Ordine dei Medici impedisce ai sanitari coinvolto di avere contatti con i pazienti almeno fino alla conclusione del provvedimento, che è prevista per il prossimo 31 dicembre.