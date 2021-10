Aggredito Vittorio Brumotti, spuntano video choc sul vergognoso attacco al biker di Striscia Sui social e sui servizi di messaggistica istantanea, stanno girando i video dell’aggressione a Vittorio Brumotti, realizzati dalle persone della zona di San Bernardino di San Severo. È spuntato anche il leak del video realizzato dal biker e inviato di Striscia in cui mostra con chiarezza chi lo colpisce al volto.

Dopo l’aggressione a Brumotti e a un poliziotto, due persone sono state arrestate a Foggia. Stanno girando, sui social e sui servizi di messaggistica istantanea, i video di quanto successo. Stando a quanto riportato da un’agenzia dell’Ansa, uno dei due arrestati era sottoposto agli arresti domiciliari mentre quello che materialmente ha colpito Vittorio Brumotti ha precedenti per rapina e droga. L’inviato di Striscia ha subito ferite pesanti, con una prognosi di 30 giorni. Questi sono alcuni video che sono stati realizzati dalla cittadinanza sul posto.

C'è anche il video realizzato da Vittorio Brumotti

Gira anche un altro video, quello che Vittorio Brumotti ha realizzato tramite la camera nascosta in cui si vede chiaramente il duro colpo dell'aggressore. Si tratterebbe di un leak e per questo motivo, oltre al fatto di rappresentare materiale molto sensibile soprattuto alle indagini, la redazione di Fanpage.it preferisce non pubblicarlo.

Le condizioni di Vittorio Brumotti dopo l'aggressione

Trenta giorni di prognosi per trauma facciale e una vistosa contusione con un taglio al viso. È il bilancio post-aggressione per Vittorio Brumotti, accerchiato e preso a pugni nel primo pomeriggio di martedì 5 ottobre a San Bernardino di San Severo mentre era lì a documentare lo spaccio di droga alla luce del sole in uno dei quartieri più popolosi e ad alta densità criminale della Puglia. Come si vede anche dai video, sul posto erano intervenute già le forze dell'ordine per sedare l'aggressione, che è comunque scattata deliberatamente anche in presenza degli agenti. Vittorio Brumotti, in una nota diffusa a Striscia la Notizia, ha commentato: "La ferocia di queste persone che pensano di dominare il territorio non ci fermerà. Continueremo a girare l’Italia e a denunciare tutte queste situazioni di degrado. Facciamolo tutti per i bambini, non si può far finta di nulla".