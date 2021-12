A che ora esce È stata la mano di Dio su Netflix, il film di Paolo Sorrentino arriva in streaming Dal 15 dicembre, È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino sarà disponibile su Netflix. Il film è ispirato alla vita del regista, che ancora ragazzino ha perso entrambi i genitori in un tragico incidente domestico.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo il debutto sul grande schermo, È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino arriva su Netflix dal 15 dicembre. Tutti gli abbonati alla piattaforma potranno finalmente vedere in streaming il film che è stato scelto come candidato per l'Italia agli Oscar 2022e ai Golden Globe come miglior film straniero. Il film è autobiografico e per la prima volta racconta la vita dello stesso regista, segnata purtroppo da un grave lutto: la morte dei suoi genitori in un tragico incidente. Sorrentino parla anche della sua adorazione assoluta per il mito di Diego Armando Maradona.

A che ora esce la mano di Dio su Netflix

È stata la mano di Dio sarà disponibile su Netflix a partire dalle ore 9 del 15 dicembre. Tutti gli abbonati sulla piattaforma streaming potranno così vedere il film diretto da Paolo Sorrentino, uscito nella sale cinematografiche il 24 novembre 2021.

Sorrentino negli anni 90

La trama di È stata la mano di Dio, il film autobiografico di Sorrentino

È stata la mano di Dio è il primo film autobiografico di Paolo Sorrentino. Dopo aver indagato diversi personaggi e affrontato numerose tematiche sociali, il regista ha deciso di proporre al grande pubblico un racconto ispirato alla sua vita, segnata dalla perdita dei suoi genitori, interpretati da Toni Servillo e Teresa Saponangelo, in un tragico incidente domestico. Durante un tragico weekend, sua madre e suo padre rimasero vittime di una fuga di monossido di carbonio sprigionato da una stufa. Per una fortunata circostanza e proprio grazie a Maradona, Sorrentino si salvò: il padre gli diede il permesso di restare a Napoli (anziché partire per l'Abruzzo, dove loro si trovavano) per andare a seguire la sua squadra in trasferta in occasione di Empoli-Napoli. Il giovane Sorrentino è interpretato da Filippo Scotti e nel cast ci sono anche Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo e Renato Carpentieri